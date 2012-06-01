اعزام به خدمت مشمولان دیپلم و زیر دیپلم اصفهانی از روز شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود امینی با اعلام این مطلب اظهار داشت: تمامی مشمولان دیپلم وزیردیپلم غایب وغیر غایب استان اصفهان که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ خرداد ماه سال 1391 را دارند، رأس ساعت هفت صبح شنبه بیستم خرداد ماه جهت اعزام به مراکز آموزشی به شهرک آزمایش بعد از پل راه آهن مراجعه کنند.

معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان داشت: عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده غیبت محسوب می شود ضمن آنکه آن دسته از مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه به مراکزآموزش نشده اند می توانند به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامی "پلیس+10" مراجعه ونسبت به دریافت برگ مذکور اقدام وبر اساس اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

واژگونی پراید سه کشته و مجروح برجای گذاشت

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد اصفهان گفت: وقوع یک فقره واژگونی خودرو در یکی از محورهای مواصلاتی نجف آباد اصفهان سه کشته و مجروح برجای گذاشت .

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد پرتویی با اعلام این مطلب اظهار داشت: در پی زوقع یک فقره واژگونی خودرو در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان ماموران این فرماندهی سریعا به محل حادثه اعزام شدند .

وی افزود: در برسی های صورت گرفته مشخص شد یک دستگاه خودروی پراید با دو سرنشین واژگون شده و راننده و سرنشینان خودرو نیز به شدت مصدوم شدند .

این مقام مسئول تصریح کرد: با انتقال مصدومان به بیمارستان سرنشین خودروی یاد شده به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست داد و طبق گزارش دریافتی راننده و سرنشین دیگر نیز وضعیت وخیمی دارند .

پرتویی یادآور شد: برابر اعلام کارشناساس پلیس راه شهرستان علت واژگونی خودرو عدم توانائی راننده در کنترل خودرو عنوان شده است .

