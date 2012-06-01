  1. جامعه
۱۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۳

دیابتی‌ها بستنی را محتاطانه مصرف کنند

دیابتی‌ها بستنی را محتاطانه مصرف کنند

یک کارشناس تغذیه گفت: شکر موجود در بستنی جز قندهای ساده محسوب می شود بنابراین مصرف بی رویه آن می تواند موجب افزایش قند خون خصوصا در افراد دیابتی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نقیایی ضمن بیان این مطلب گفت: بستنی در طبقه بندی جزء گروه شیر و لبنیات قرار می گیرد و میزان انرژی موجود در آن حدود 200 کیلوکالری است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از ترکیبات اصلی بستنی شکر است، میزان کربوهیدرات موجود در آن بالاست و بسته به محل ساخت و کارخانه سازنده بین 20 تا 30 درصد است.

این کارشناس تغذیه تصریح کرد: همچنین به دلیل وجود شیر در بستنی حاوی 4 درصد پروتئین و مقداری چربی که بسته به محل ساخت (5 تا 10 درصد) متغیر است و از این لحاظ می تواند تامین کننده خوبی جهت مقداری پروتئین و انرژی مورد نیاز در افراد شود. ضمن اینکه بستنی بسیاری خواص موجود در شیر را از قبیل وجود کلسیم و سایر ریز مغذی ها دارا است.

وی بیان کرد: نکته بسیار مهم در مصرف بستنی رعایت حد اعتدال به منظور عدم دریافت کالری زیاد و پیشگیری از اضافه وزن و چاقی است.

نقیایی افزود: نکته مهم دیگر در این رابطه توجه به وضعیت بهداشتی بستنی است خصوصا بستنی های سنتی که می تواند زمینه بروز ابتلا به آلودگی های انگلی و کلیفرم را بوجود آورد.

کد مطلب 1617151

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