به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نقیایی ضمن بیان این مطلب گفت: بستنی در طبقه بندی جزء گروه شیر و لبنیات قرار می گیرد و میزان انرژی موجود در آن حدود 200 کیلوکالری است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از ترکیبات اصلی بستنی شکر است، میزان کربوهیدرات موجود در آن بالاست و بسته به محل ساخت و کارخانه سازنده بین 20 تا 30 درصد است.

این کارشناس تغذیه تصریح کرد: همچنین به دلیل وجود شیر در بستنی حاوی 4 درصد پروتئین و مقداری چربی که بسته به محل ساخت (5 تا 10 درصد) متغیر است و از این لحاظ می تواند تامین کننده خوبی جهت مقداری پروتئین و انرژی مورد نیاز در افراد شود. ضمن اینکه بستنی بسیاری خواص موجود در شیر را از قبیل وجود کلسیم و سایر ریز مغذی ها دارا است.

وی بیان کرد: نکته بسیار مهم در مصرف بستنی رعایت حد اعتدال به منظور عدم دریافت کالری زیاد و پیشگیری از اضافه وزن و چاقی است.

نقیایی افزود: نکته مهم دیگر در این رابطه توجه به وضعیت بهداشتی بستنی است خصوصا بستنی های سنتی که می تواند زمینه بروز ابتلا به آلودگی های انگلی و کلیفرم را بوجود آورد.