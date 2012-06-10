حکم دانه درشت های فساد اقتصادی در میدان آزادی اجرا شود

امیر غلامی خجسته در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با تاکید بر عزم قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی با توجه به بررسی پرونده فساد 3000 میلیاردی و پرونده بیمه ایران اظهار داشت: مقام معظم رهبری در پیام خود به مجلس نهم بر قانون مداری تاکید کردند بر این اساس هر کسی اعم از مقامات بلند پایه کشور و یا کارمندان خرد که دچار فساد و تخلف از وظایف قانونی خود شوند قوه قضائیه مسئول برخورد با آن ها است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید حکم دانه درشت هایی که از عوامل اصلی مفاسد اقتصادی هستند در میدان آزادی تهران اجرا شود تا درس عبرتی شود برای تمام مسئولان کشور که قصد دست درازی به بیت المال را دارند که نظام جمهوری اسلامی در برخورد با مفاسد با هیچ کس تعارف ندارد.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه در دوران حجت الاسلام آملی لاریجانی به خوبی به وظیفه اش در برخورد با مفاسد اقتصادی عمل کرده است تصریح کرد: پیگیری پرونده فساد 3 هزار میلیاردی و یا پرونده بیمه ایران به معنی سیاسی کاری قوه قضائیه نیست بلکه نشان دهنده عزم نظام جمهوری اسلامی در برخورد با مفسدان دانه درشت اقتصادی است.