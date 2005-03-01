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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۴۰

در پي انتشار گزارشي از واشنگتن پست ؛

پاكستان پيشنهاد هسته اي خان به ايران را تكذيب كرد

پاكستان روز گذشته گزارش اخير واشنگتن پست مبني بر اينكه هيجده سال پيش بين مقامات ايراني و دستياران عبدالقدير خان نشستي وجود داشت رد كرد .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، مسعود خان سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان در نشست خبري هفتگي خود گفت : اين گزارش به جريان انداختن دو باره يك داستان قديمي است .

وي گفت : تحقيقات پاكستان درباره رسوايي بازار سياه هسته اي به زماني به دهه 19980 بر مي گردد و اطلاعات  گردآوري شده مورد تاييد دولتهاي ديگر و آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار گرفته است .

سخنگوي وزارت امورخارجه پاكستان خاطر نشان كرد پاكستان منتظر شواهد جديدي براي انجام تحقيقات جديد است اما گزارش واشنگتن پست اطلاعات جديدي را دربرنداشت .

مسعود خان گفت : ما اطلاعات جديدي نديديم و اين امر يك پاسخ اساسي از سوي ما را موجب نخواهد شد .

بنابراين گزارش ، پاكستان پذيرفته است كه عبدالقديرخان اسرار هسته اي را به ايران و ليبي و كره شمالي قاچاق كرد .

روزنامه واشنگتن پست روز يكشنبه گزارش داد كه در سال 1987 نشستي دردبي بين مقامات ايراني و دستياران عبدالقدير خان دانشمند هسته اي پاكستان برگزار شد كه در اين نشست يك پيشنهاد مكتوب مبني بر تامين قطعات برنامه هسته اي ايران به تهران ارائه گرديد .

کد مطلب 161717

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