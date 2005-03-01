پاكستان پيشنهاد هسته اي خان به ايران را تكذيب كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، مسعود خان سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان در نشست خبري هفتگي خود گفت : اين گزارش به جريان انداختن دو باره يك داستان قديمي است .



وي گفت : تحقيقات پاكستان درباره رسوايي بازار سياه هسته اي به زماني به دهه 19980 بر مي گردد و اطلاعات گردآوري شده مورد تاييد دولتهاي ديگر و آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار گرفته است .

سخنگوي وزارت امورخارجه پاكستان خاطر نشان كرد پاكستان منتظر شواهد جديدي براي انجام تحقيقات جديد است اما گزارش واشنگتن پست اطلاعات جديدي را دربرنداشت .

مسعود خان گفت : ما اطلاعات جديدي نديديم و اين امر يك پاسخ اساسي از سوي ما را موجب نخواهد شد .

بنابراين گزارش ، پاكستان پذيرفته است كه عبدالقديرخان اسرار هسته اي را به ايران و ليبي و كره شمالي قاچاق كرد .



روزنامه واشنگتن پست روز يكشنبه گزارش داد كه در سال 1987 نشستي دردبي بين مقامات ايراني و دستياران عبدالقدير خان دانشمند هسته اي پاكستان برگزار شد كه در اين نشست يك پيشنهاد مكتوب مبني بر تامين قطعات برنامه هسته اي ايران به تهران ارائه گرديد .