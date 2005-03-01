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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۵۳

معاون سازمان گردشگري استان تهران در گفتگو با "مهر" خبر داد:

واحدهاي پذيرايي بين راهي مجاز با نصب پلاكارد مشخص مي شوند // نظارت مستمر و غير محسوس بر فعاليت واحد هاي پذيرايي بين راهي

معاون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران با اشاره به اينكه امسال براي اولين بار واحدهاي بين راهي مجاز با نصب پلاكارد مشخص مي شوند ، گفت: گردشگران درايام نوروز بايد تنها به واحدهاي پذيرايي مجاز مراجعه كنند و با توجه به اينكه اين مراكز مجوز بهره برداري از سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري دارند ، درصورت بروز مشكل دركيفيت خدمات ارايه شده مي توانند به سازمان مراجعه كنند در غير اين صورت سازمان پاسخگوي آنها نيست .

فضل الله باني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: براساس بخشنامه معاونت توسعه و تجهيز منابع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ستاد تسهيلات نوروزي استان تهران در كميته هاي نظارت بر سفر هاي نوروزي كه وظيفه نظارت بر نحوه ارايه خدمات تاسيسات گردشگري را برعهده دارد ، رسيدگي به پاسخگويي و شكايتهاي مسافرين ، كميته اطلاع رساني و روابط عمومي ، كميته اسكان تشكيل شده است.

وي افزود: اين كميته سعي مي كند بهترين و مفيد ترين اطلاعات مربوط به اماكن، آثار تاريخي و جاذبه هاي استان و تمامي اطلاعات مورد نياز مسافرين را در محورهاي تهران - كرج ، تهران -چالوس ، تهران - گرمسار ، گرمسار ورامين ، تهران -فيروزكوه و تهران -قم در اختيارشان قرار دهد .

وي خاطر نشان كرد: ستاد نوروزي از ابتداي تعطيلات از روز پنجشنبه 27 اسفند ماه آغاز به كار مي كند و مسافران و گردشگران مي توانند در صورت بروز مشكل شكايات خود را با شماره تلفنهاي 8777735و36 مطرح كرده و نمايندگان ستاد نوروزي مشكلات آنها را برطرف خواهند كرد.

معاون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران با اشاره به اينكه سال گذشته 15 ميليون مسافر به استان تهران سفر كرده اند ، تاكيد كرد: در سال 83 ماموران ستاد از 818 واحد پذيرايي بين راهي موجود دراستان، 500 مورد بازديد داشتند كه 17 مورد آن منجر به تذكر و 2 مورد نيز اخطار در برداشت اما امسال با توجه به مشاركت اتحاديه مراكز بين راهي و هماهنگي با با آنها اين نظارت و بازديدها دو برابر خواهد شد.

باني در خصوص نحوه نرخ گذاري درمراكز اقامتي و پذيرايي بين راهي درايام نوروز گفت: بازديدهاي محسوس و غير محسوس در اين ايام از سوي ماموران سازمان و اتحاديه هاي مربوطه انجام مي شود و همچنين امسال در راستاي واگذاري تصدي گري سازمان به واحد هاي اجتماعي با همكاري انجمن صنفي واحد هاي بين راهي نرخ براساس كيفيت و ارايه خدمات بهتر بين مراكز رقابتي مي شود كه البته بايد درپايان اين نرخ گذاري به تاييد سازمان برسد.

کد مطلب 161718

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