حمله نظامیان صهیونیست به جنوب غزه / یک مبارز فلسطینی شهید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز با مبارزان فلسطینی در جنوب نوارغزه درگیر شدند.

بر اثر این درگیری دست کم یک مبارز جوان فلسطینی به شهادت رسید. در همین حال یک منبع امنیتی صهیونیست در گفتگو با رویترز اعلام کرد که مبارزان فلسطینی یک صهیونیست را در مرزهای نوارغزه کشتند.

بنا بر اعلام شاهدان فلسطینی، صدای تیراندازی در نزدیکی روستای مرزی "عبسان" در جنوب نوارغزه و مصر به گوش می رسد و نظامیان رژیم صهیونیستی برای برای کاهش دید مبارزان فلسطینی از بمبهای دودزا استفاده می کنند.

