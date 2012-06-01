به گزارش خبرنگار مهر، سومین دیدار روز نخست مسابقات والیبال انتخابی ژاپن امروز جمعه میان دو تیم ملی ایران و کره جنوبی در سالن مترو پولیتن توکیو برگزار شد که طی آن ملی پوشان کشورمان در سه گیم پیاپی حریف خود را شکست دادند.



نتیجه کامل دیدار تیم های ملی والیبال ایران و کره جنوبی به شرح زیر است:



* ایران 3 – کره جنوبی صفر

(25 بر 17) (25 بر 18) (25 بر 16)



ملی پوشان والیبال ایران دیدار امروز را خوب آغاز کردند و حریف را تحت تاثیر عملکرد خوب خود قرار دادند. بازیکنان ایران با سرویس های هدفدار امتیازات خوبی گرفتند و با دفاع محکم روی تور هم کمتر اجازه ای به حریف دادند تا صاحب امتیاز شود. در کوارتر نخست "پارک کی‌وون" سرمربی کره جنوبی با تعویض های متوالی سعی داشت جریان بازی و سرویس را از گردونه کار ایران خارج کند اما در نهایت شاگردانش در این کوارتر نتیجه را واگذار کردند.

پیشروی بازیکنان ایران در گیم دوم هم طوری بود که وقتی اولین وقت استراحت در این گیم برای دو تیم لحاظ شد تیم ایران با چهار اختلاف امتیاز از حریف جلوتر بود. دفاع خوب بازیکنان ایران در این گیم مهاجمان کره را آزار داد. ضمن اینکه دریافت‌های اول بی نقص مقابل سرویس های بازیکنان کره ای کمک کرد تا بازیکنان کشورمان امتیازات خود را بیشتر کنند.





در جریان گیم دوم بازیکنان جوان و کم تجربه ایران مانند امیر غفور و فرهاد قائمی همچون گیم اول در حد دیگر ملی پوشان ایران در کسب امتیازات متوالی موثر کار کردند البته دو اشتباه حمزه زرینی و علیرضا نادی در دفاع و سرویس، فرصت کسب امتیاز را در اختیار کره ای ها قرار داد اما در پایان باز هم این شاگردان ولاسکو بودند که برنده از زمین خارج شدند.

سرمربی وطنی کره جنوبی در طول گیم سوم هم جا به جایی های محسوسی را در ترکیب تیمش ایجاد کرد اما نتوانست مانع از بازی خوب تیم ایران شود که 7 سال پیش در چارچوب همین مسابقات هدایت آن را برعهده داشت. در این گیم هم دفاع محکم ، سرویس های هدفمند و حتی دریافت های کم اشتباه که زمانی یکی از ضعف های والیبال در ایران بود تیم کشورمان را تا مرز پیروزی پیش برد و بدین ترتیب تیم ملی ایران در روزی که عملکردی کم اشتباه داشت کره جنوبی را در سه گیم متوالی با شکست مواجه کرد.

تیم ملی کره جنوبی در حالی دیدار امروز را با شکست تمام کرد که سرمربی این تیم چند هفته پیش جنگ روانی زیادی را برای دیدار با ایران به راه انداخته بود. حتی پارک کی وون پس از شکست تیمش در مسابقات قهرمانی آسیا ( تهران) به حالت تهدید عنوان کرده بود که منتظر دیدار با ایران در مسابقات انتخابی المپیک است اما ولاسکو در پاسخ به همه این تهدیدها فقط عنوان کرده بود که در زمین بازی همه چیز مشخص می شود و امروز تیم ایران با پیروزی قاطعانه پاسخ تمام تهدیدهای کره را داد.

پیش از دیدار امروز تیم های ایران و کره جنوبی، دو دیدار در چارچوب مسابقات انتخابی المپیک برگزار شد که طی آن چین و استرالیا با نتیجه مشابه 3 بر صفر به ترتیب پورتوریکو و ونزوئلا را شکست دادند.

در چارچوب مسابقات انتخابی المپیک تیم ملی والیبال ایران فردا شنبه برای برگزاری دومین دیدار به مصاف چین می‌رود. مسابقات والیبال انتخابی ژاپن تا بیست و یکم خرداد در توکیو پیگیری می شود.

در پایان این رقابت ها تیم قهرمان و بهترین تیم آسیایی سهمیه حضور در المپیک را کسب می کند.