  1. سیاست
۱۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۳

درگفتگو با مهر مطرح شد:

ابراز امیدواری زاکانی نسبت به برخورد با دانه درشت های اقتصادی در آینده نزدیک

ابراز امیدواری زاکانی نسبت به برخورد با دانه درشت های اقتصادی در آینده نزدیک

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه قضاییه حتما برخورد با مفاسد اقتصادی دانه درشت‌ها را پیگیری می کند، ابراز امیدواری کرد این مسیر هرچه سریعتر طی شود.

علیرضا زاکانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص بررسی دو پرونده مهم فساد اقتصادی شامل  اختلاس 3هزار میلیاردی و بیمه ایران در قوه قضائیه اظهار داشت: قوه قضائیه در دوره مسئولیت جدیدش در دوره مدیریت آیت الله آملی لاریجانی نشان داده با همه ظرفیت های موجود تلاش دارد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان یک اصل دنبال کند.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رسیدگی به دو پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی و پرونده بیمه ایران در قوه قضائیه اهتمام قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی را نشان می دهد که در جامعه منشا خیر و برکت خواهد بود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه حتما مسیر برخورد با مفاسد اقتصادی دانه درشت‌ها در قوه قضائیه دنبال می شود، گفت: امیدواریم به زودی شاهد برخورد با کسانی باشیم که به عنوان دانه درشت مفاسد اقتصادی  محسوب می شوند.
 

کد مطلب 1617196

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها