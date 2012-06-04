ابراز امیدواری زاکانی نسبت به برخورد با دانه درشت های اقتصادی در آینده نزدیک

علیرضا زاکانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص بررسی دو پرونده مهم فساد اقتصادی شامل اختلاس 3هزار میلیاردی و بیمه ایران در قوه قضائیه اظهار داشت: قوه قضائیه در دوره مسئولیت جدیدش در دوره مدیریت آیت الله آملی لاریجانی نشان داده با همه ظرفیت های موجود تلاش دارد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان یک اصل دنبال کند.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رسیدگی به دو پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی و پرونده بیمه ایران در قوه قضائیه اهتمام قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی را نشان می دهد که در جامعه منشا خیر و برکت خواهد بود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه حتما مسیر برخورد با مفاسد اقتصادی دانه درشت‌ها در قوه قضائیه دنبال می شود، گفت: امیدواریم به زودی شاهد برخورد با کسانی باشیم که به عنوان دانه درشت مفاسد اقتصادی محسوب می شوند.

