سعید امرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری قم با بسیج تمام امکانات خود از شروع تعطیلات آماده خدمت رسانی به زائران است.



وی گفت: در بستر رودخانه اتوبوس‌های واحد از روز 12 خرداد به صورت 24 ساعته به سرویس دهی به زائران می پردازد.



مدیر عامل سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری قم با اشاره به اینکه سرویس های ویژه ای برای مسجد مقدس جمکران در نظر گرفته شده است، افزود: 12 دستگاه اتوبوس برای جمکران در نظر گرفته شده است که از میدان مطهری به سمت جمکران حرکت می کنند و در صورت نیاز این اتوبوس ها افزایش می یابد.



وی با اشاره به اینکه سازمان اتوبوس‌رانی ۱۵۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام مسافران به مرقد امام(ره) و خدمات‌رسانی به مردم آماده‌سازی کرده است افزود: تلاش می‌کنیم برای سرویس‌ دهی به زائران مرقد امام خمینی(ره) از بهترین دستگاه‌ها استفاده شود.



امرالهی ادامه داد: اکیپ های فنی و همچنین اکیپ های نظارتی نیز همراه با اتوبوس ها اعزام می شوند تا در صورت بروز مشکلات احتمالی دستگاه‌ها، به رفع این مشکلات بپردازند.

