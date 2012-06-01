تشریح مواضع حماس درباره سوریه/ فلسطین حامی اسلامگرایان مصر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود الزهار در گفتگو با العربیه اظهار داشت : انقلابهای عربی از لحاظ استراتژیک به نفع قضیه فلسطین بوده است.

وی اعلام کرد که جنبش حماس در امور داخلی سوریه دخالت نمی کند همان طور که در امور مصر، لیبی، تونس و یمن نیز دخالت نکرده است.

الزهار با بیان اینکه سوریه باید پرونده این کشور را به نفع برنامه های مقاومت و آزادسازی اراضی اشغالی جولان سوق دهد ابراز امیدواری کرد که مشکلات سوریه بدون دخالتهای خارجی حل و فصل شود.

این عضو برجسته حماس در ادامه گفت : احیای حقوق کامل ملت سوریه همچون تشکیل یک دولت قوی و منتخب مردمی و ارتش قدرتمند، ارتشی که قادر به آزاد سازی بلندی های جولان باشد و به آزادی اراضی اشغالی فلسطین کمک کند می تواند به قوی تر شدن هر چه بیشتر سوریه کمک کند.

الزهار افزود: موضع حماس در قبال سوریه این است که حقوق مردم این کشور همچون دیگر ملتها به طور کامل احیا شود زیرا این مسئله برنامه های مقاومت را تقویت و از قضیه فلسطین حمایت خواهد کرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره اینکه ائتلاف جنبش حماس و ایران، بهانه رژیم صهیونیستی برای یورش به ملت فلسطین است، گفت : ما بدون هیچ شرط و شروطی همراه مقاومت و حامیان آن هستیم و در این رابطه هر کسی که از مقاومت حمایت کند را می پذیریم و از حمایتهای آن استفاده می کنیم.

این عضو برجسته جنبش حماس همچنین درباره مصر و نخستین انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک نیز اظهار داشت : اگر فلسطینی ها حق رای در انتخابات ریاست جمهوری مصر را داشتند، به صاحبان پروژه اسلامی قادر به خدمت به قضیه فلسطین رای می دادند.