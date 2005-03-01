زلزله زدگان زرند به داروي بيماريهاي فصلي نياز دارند

دكتر شهرام كلانتري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: هم اكنون پس از انجام درمان هاي لازم براي مجروحان زلزله زده زرند، نياز كمتري به فرآورده هاي بيمارستاني بوده و داروهاي بخش سرپايي مهمترين داروهاي مصرفي است كه اين داروها نيز بستگي به وضعيت آب و هوايي دارد بنابراين داروهايي نظير داروهاي مربوط به بيماري سرماخوردگي و بيماري هاي ويژه فصل زمستان و همچنين پس از عيد نوورز نيز داروهاي مربوط به بيماري هاي گوارشي از جمله مهمترين داروها است.

وي اظهار داشت: با توجه به تجربيات حاصل از زلزله بم، دانشگاه علوم پزشكي كرمان از لحاظ آمادگي و تامين داروهاي مورد نياز براي آسيب ديدگان زلزله زرند مشكلي نداشت.

دكتر كلانتري گفت: افرادي كه مي خواهند در زمينه نيازهاي آينده دارويي براي آسيب ديدگان كمك كنند بهتر است كه كمك هاي خود را به صورت مبالغ در نظر گرفته شده به اين دانشگاه پرداخت كنند چون مسوولان دانشگاه از اين طريق راحتتر مي توانند سياستگذاري هاي خود را انجام دهند.

وي افزود: ارسال دارو از سوي شركت هاي خارجي و داخلي كشور سبب از بين رفتن اقلام زيادي از دارو مي شود چون اين داروها را نمي توان در سطح كشور و در نقاط ديگر مورد مصرف قرار داد به همين علت ممكن است ميزان اين داروها به گونه اي باشد كه در پايان كار امداد رساني به آسيب ديدگان با عدم مصرف به دليل ارسال بيش از حد مورد نياز تاريخ مصرف آنها بگذرد و سبب از بين رفتن مقدار بسياري از دارو شود.

رييس اداره نظارت بر داروي دانشگاه علوم پزشكي كرمان گفت: بر اساس مصوبه هيات اجرايي دانشگاه و ستاد حوادث غير مترقبه، مسوولان دانشگاه نبايد از لحاظ ارسال دارو و لوازم و تجهيزات پزشكي به ساير مراكز خارج از سيستم دارويي وزارت بهداشت اعلام نياز كنند و بر اين اساس نيز تا كنون نيز دارويي از سوي مراكز غير دولتي و خارج از سيستم وزارت بهداشت براي زلزله زرند، ارسال نشده است.