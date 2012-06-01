بهترین گلزن صبای قم راهی مس کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهاجم 18 گله صبای قم در یازدهمین دوره مسابقات فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس با پایان قرارداده یک ساله اش، تصمیم جدایی از تیم فوتبال صبای قم گرفت و به تیم فوتبال مس کرمان پیوست.



غلامرضا عنایتی که از همراهی صبای قم در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور خاطره خوشی دارد و توانست در بازی های لیگ یازدهم در مجموع 18 گل برای صبای قم به ثمر برساند و زمینه ‌ساز پیروزی صبا در چندین مسابقه حساس شود، با پایان این رقابت ها همانند عبدالله ویسی و بسیاری از اعضای کادر فنی و سرپرستی و چند بازیکن دیگر از تیم صبای قم جدا شد.



عنایتی بهترین گلزن لیگ یازدهم برای صبای قم



مهاجم سابق تیم‌های ابومسلم مشهد، النصر امارات، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و استقلال که در صبای قم با مربی جوانی همچون عبدالله ویسی کار کرد، برای فصل آینده لیگ برتر باید در تیم فوتبال مس کرمان با ابراهیم قاسم پور فعالیت خواهد کرد.



مهاجم جدید تیم فوتبال مس کرمان در فصل قبل رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، 18 بار با پیراهن شماره 10 تیم فوتبال صبای قم دروازه رقبای لیگ برتری را باز کرد تا بهترین گلزن نماینده فوتبال قم در لیگ یازدهم شناخته شود.



عنایتی علاوه بر اینکه بهترین گلزن تیم صبای قم بود، بدون شک یکی از دلایل موفقیت صبا در لیگ یازدهم، حضور بازیکنی مثل رضا عنایتی بود زیرا این بازیکن 18 گل زد و سه پاس گل داد در حالی که عنایتی در بازی با تراکتورسازی، استقلال و پرسپولیس گل‌های بسیار باارزشی زد تا تیمش شکست را تجربه نکند.



این مهاجم که تیم فوتبال صبای قم چهارمین تیم مطرح لیگ برتر در دوران بازیگری‌اش در فوتبال حرفه‌ای محسوب می شود، در لیگ یازدهم با پیراهن صبای قم مقابل حریفان لیگ برتری در حالی بازی کرد و بهترین گلزن تیمش بود که پنالتی زن اول تیم صبا نیز محسوب می شد.



قرارداد یک ساله عنایتی با مس کرمان



بیاتی‌‌نیا که در سال 1390 و به دنبال انتقال باشگاه صبا به استان قم با نظر مساعد عبدالله ویسی، سرمربی فصل قبل تیم فوتبال صبای قم به این تیم آمد، در حالی از صبا جدا شد که مقصد بعدی‌اش تیم فوتبال مس کرمان بوده و با این تیم نیز قرارداد یک ساله امضاء کرده است.



در شرایطی که ابراهیم قاسم پور قرار داد جدید خود را با باشگاه مس کرمان به عنوان سرمربی جدید این تیم در دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به ثبت رسانده است، عنایتی نیز به مدت یک فصل قرار دادش را با مسی های فوتبال ایران به امضا‌ رسانده است.



عنایتی در حالی بعد از یک فصل، صبای قم را به مقصد مس کرمان ترک کرد تا با پیراهن سرخ نارنجی این تیم در لیگ دوازدهم به میدان برود که در لیگ یازدهم بیشتر بازی های صبا در نیم فصل نخست لیگ برتر را به دلیل مصدومیت از دست داد و الا می توانست بالاتر از کریم انصاری فرد بازیکن سایپا و فونیکه سی بازیکن نفت آبادان چهارمین آقای گلی لیگ برتر را کسب کند.

