انتشار "توسعه اجتماعی و اندیشه اسلامی"/ ظرفیت قانون اساسی در توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، پرسش اصلی کتاب حاضر این است که مفاهیم و مولفه‌های توسعه اجتماعی مبتنی بر الگوی بومی و اسلامی آن در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست و چگونه قابل شناسایی می‌باشد؟ الزامات و تکالیف ناشی از توسعه اجتماعی در ادبیات مصطلح علمی و دینی چیست؟ تعاریف و اصطلاحات معادل توسعه اجتماعی در اندیشه اسلامی و مبانی قانون اساسی چیست؟

نویسنده این کتاب به دنبال آن است که ابتدائاً با بررسی تاریخچه، مبانی نظری، مفاهیم و تعاریف متداول از موضوع توسعه و توسعه اجتماعی و بررسی منتقدانه و بی‌طرف آن به ارائه نظرگاه متداول در ادبیات علمی و رایج موضوع بپردازد. آنگاه با تبیین مبانی دینی و اسلامی توسعه اجتماعی زمینه آشنایی با نظرگاه اسلامی بحث و ارائه نظریه‌های بومی را فراهم آورد. سپس با احصاء مولفه‌ها و الزامات توسعه اجتماعی به بررسی تطبیقی آنها در قانون اساسی بپردازد. در این روند دو هدف عمده مد نظر است: اول مفهوم شناسی نوین موضوع و دوم شناخت ظرفیت‌ها و تمهیدات قانون اساسی در ارتباط با آن.

کتاب حاضر از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول با عنوان «کلیات و مفاهیم»؛ سعی بر آن دارد تا ادبیات مربوط به موضوع اصلی پژوهش یعنی توسعه اجتماعی به طور کامل مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. در فصل اول به موضوع توسعه به عنوان بستر اصلی زایش مفهوم توسعه اجتماعی پرداخته شد.

در قسمت دوم این فصل به توسعه اجتماعی پرداخته و علی رغم کمبود منابع سعی شده است تاریخچه و شرح اصطلاحات به نحو کامل ارائه گردد. سپس تعاریف کلاسیک و مدرن از توسعه اجتماعی تفکیک شده و در نهایت ارتباط توسعه اجتماعی با مباحثی چون حقوق بشر، حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی و... مورد مداقه قرار گرفت.

در فصل دوم این بخش نیز به مبانی دینی توسعه اجتماعی پرداخت شد و سعی شد در ابتدا نقدهای وارد بر مفاهیم توسعه و توسعه اجتماعی به ویژه از نگاه دینی و انسان شناسانه ارائه گردد. سپس به بررسی جایگاه مفاهیم توسعه اجتماعی در نظرگاه دینی پرداخته شد و سعی بر آن بود تا ضمن تشریح توسعه اجتماعی از نگاه دینی مفاهیم مترادف و اصطلاحات دینی نیز ارائه گردد.

در بخش دوم تحت عنوان «توسعه اجتماعی و مولفه‌های قانونی آن»؛ ابتدا به قانون و قانونگرایی به عنوان یکی از ابعاد و الزامات اساسی توسعه و توسعه اجتماعی پرداخته شده است. قانونگرایی محور حرکت جوامع به سوی تعالی و رشد است و از همین رو این پژوهش حول محور بررسی توسعه اجتماعی در قانون اساسی ترسیم شده است.

بخش سوم؛ قانون اساسی و عناصر حقوقی توسعه اجتماعی نام دارد. این بخش شامل بررسی مولفه‌های توسعه اجتماعی در قانون اساسی می‌باشد. با توجه به مطالب بخش اول و دوم که به بررسی مفاهیم، تعاریف و آشنایی با مولفه‌های توسعه اجتماعی و مبانی دینی آن اختصاص داشت در این بخش به بررسی اصول مختلف قانون اساسی در زمینه مولفه‌های توسعه اجتماعی پرداخته شده است.

در فصل اول جایگاه توسعه اجتماعی در قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت و سعی شد جایگاه اسناد راهبردی همچون سیاسیت‌های کلی نظام و سند چشم انداز بیست ساله در نظام حقوقی کشور در کنار قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد و تا حدی توسعه اجتماعی را از منظر این اسناد نیز مورد مداقه قرار دهیم.

در فصل بعد نیز به اصول مختلف قانون اساسی از جهت بررسی مولفه‌های توسعه اجتماعی و سایر مقدمات آن پرداخته شد و سعی شد در قالب مفاهیم قانون اساسی ضمن بررسی مولفه‌های توسعه اجتماعی مصطلح و مبانی دینی آن، الگوی بومی توسعه اجتماعی مبتنی بر قانون اساسی مورد شناسایی قرار گیرد.