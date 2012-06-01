اعتکاف فرصتی طلایی برای خودسازی و معنویت گرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسین کوثری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شیروان ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت امام جواد (ع) بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در زندگی بشر نیاز شناسی و تلاش برای دست یابی اصولی به این نیازهای مشروع است.

وی با ذکر حدیثی از امام جواد (ع) سه نیاز مومن را نیاز به توفیق از جانب خدا، نیاز به یک واعظ درونی و قبول نصیحت از جانب نصیحت کنندگان ذکر کرد و افزود: یک انسان مسلمان لازم است برای دستیابی به این نیازها که ثمره آن رسیدن به خوشبختی در دنیا و آخرت است، تلاش کنند.

خطیب نماز جمعه شیروان با اشاره به ولادت با سعادت امیر المومنین (ع) و برکات 13 رجب به یادآوری اهمیت نعمت امامت و ولایت پرداخت و اظهار داشت: ولی فقیه در جامعه وارث خط مشی علی (ع) بوده و همان راه و روش را در جامعه پیاده می‌کند.

وی با بیان حادثه مهم تاریخی 14 خرداد، سالگرد ارتحال ملکوتی امام (ره) را تسلیت گفت و افزود: روز 14 خرداد دشمنان اسلام امید شکست انقلاب و خروج امت اسلام از خط ولایت را داشتند که با انتخاب خلف صالح امام امیدشان مبدل به یاس و ناامیدی شد.

حجت الاسلام کوثری با اشاره به وصایای امام (ره) گفت: امت مسلمان ایران با پیروی از رهبری می‌کوشد وصایای امام را عملی و میراث گران قدر وی را به دست صاحب اصلی آن برسانند.

وی با اشاره به جریانات اخیر کشور سوریه ضمن محکوم کردن حرکت‌های مذبوحانه جریان فکری غرب و صهیونیست در منطقه تصریح کرد: به یاری خداوند و با بصیرت و پایداری ملت‌ها، نقشه‌های شیاطین در منطقه نقش بر آب خواهد شد.

امام جمعه شیروان در ادامه اعتکاف را فرصتی طلایی برای خودسازی و معنویت گرایی برشمرد واظهار داشت: جامعه‌ای که مکتبش عبادت و اعتکاف دارد شکست ناپذیر است.

وی در خاتمه ضمن تشکر از جوانان به خاطر استقبال از شرکت در مراسم اعتکاف گفت: استقبال جوانان برای شرکت درمراسم مذهبی چون اعتکاف نشان دهنده پیوند عمیق آنان با دین مبین اسلام است.