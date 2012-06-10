شفیق انقلاب مصر را از بین خواهد برد/تشریح موانع رابطه تهران و قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم من الله السید در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر اظهار داشت: محمد المرسی از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات برخوردار است و اکثریت مردم مصر خواهان رئیس جمهوری احمد شفیق نیستند.

وی با بیان این مطلب افزود: اگر احمد شفیق پیروز انتخابات ریاست جمهوری باشد گویی اصلا انقلابی در مصر رخ نداده است و دوران دیکتاتوری حسنی مبارک احیا خواهد شد.

این شخصیت مصری در ادامه گفت: لذا بسیاری از اعضای ائتلاف جوان انقلابی مصر تلاش می کنند محمد المرسی در انتخابات این کشور پیروز شود. در حال حاضر نگرانی بسیاری از ریاست جمهوری احمد شفیق وجود دارد چرا که وی از بقایای رژیم مبارک است.

کشورهای غربی در راس آنها آمریکا و همچنین اسرائیل مخالف سرسخت بهبود روابط مصر و ایران هستند و در این رابطه از طریق رسانه ها تلاش می کنند مردم مصر را از برقراری رابطه با ایران به ویژه از نطر مذهبی بترسانند.

وی تصریح کرد: زمانی که احمد شفیق آخرین نخست وزیر مبارک بود مردم مصر علیه وی نیز تظاهرات بسیاری برپا کردند تا دولت وی ساقط شود. محمد مرسی از شانس بسیاری برای پیروزی در انتخابات برخوردار است.

کرم من الله السید درباره احتمال تقلب در انتخابات توسط بقایای رژیم حسنی مبارک برای روی کار آوردن احمد شفیق نیز گفت: احتمال تقلب در انتخابات بعید است چرا که ملت مصر آگاه است و با هوشیاری خود اجازه هیچگونه تقلب و خطایی در انتخابات را نمی دهد.

وی درباره آینده روابط تهران و قاهره نیز گفت: نقش سیاست خارجی ایران برای از سرگیری رابطه با مصر قابل ستایش است. وزارت خارجه ایران از تداوم رابطه میان 2 کشور در سطوح دولتی حمایت بسیاری کرده است.

این عضو ائتلاف جوانان انقلابی مصر افزود: در سطح مردمی نیز باید بگویم ملت مصر به دو دسته تقسیم می شود: یک دسته با فرهنگ که معتقد هستند رابطه با ایران از لحاظ سیاسی و اقتصادی به نفع تهران و قاهره است.ودسته دوم کسانی هستند که از رابطه با کشور شیعی مثل ایران می هراسند و خواهان برقراری رابطه نیستند.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای غربی در راس آنها آمریکا و همچنین اسرائیل مخالف سرسخت بهبود روابط مصر و ایران هستند و در این رابطه از طریق رسانه ها تلاش می کنند مردم مصر را از برقراری رابطه با ایران به ویژه از نطر مذهبی بترسانند. این شیوه ای است که آمریکا و اسرائیل در عراق، سوریه و لبنان نیز استفاده کرده اند.

کرم من الله السید در رابطه با سرنوشت معاهده صلح کمپ دیوید نیز گفت: این مسئله مشروط بر نوع رفتار اسرائیل است اگر اسرائیلی ها تمامی بندهای این توافقنامه را نقض نکنند مصر به آن پایبند خواهد بود در غیر اینصورت لزومی برای ادامه آن وجود نخواهد داشت.

مصاحبه: سمیه خمارباقی