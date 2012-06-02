دومای روسیه یاد و نام بنیانگذار جمهوری اسلامی را گرامی داشت

به گزارش خبرنگار مهر در مسکو، میزگرد میراث معنوی امام خمینی (ره) در تحولات قرن 21 پنجشنبه 11 خرداد در مجلس دومای روسیه فدراتیو با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، سیدمحمودرضا سجادی و رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه فدراتیو ولادیمیر ژیرنوفسکی، شماری از شرق شناسان و ایران شناسان مشهور روسیه، همکارانی از رایزنی فرهنگی و علمی ایران در روسیه، خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی از خبرگزاری‌های روسیه و ایران و تعدادی از دانشجویان روس بر گزار شد.

در آغاز این میزگرد، ولادیمیر ژیرنوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه فدراتیو ضمن خوشامدگویی و ابراز خوشحالی از حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در این میزگرد بیان داشت: ایران پس از انقلاب اسلامی و به مدد تفکرات و ایده‌های رهبر انقلاب امام خمینی (ره) به یکی از قدرت‌های بزرگ در جهان تبدیل شده است.

وی افزود: در جهان مبارزه بین دو قطب اصلی صورت می‌گیرد، قطب سرمایه‌داری غربی که در راس آن آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد و قطب دیگر که معیار‌های معنوی را چراغ راه خود قرار می‌دهد یعنی ایران و روسیه.

ژیرنوفسکی ادامه داد: ایران باید با تکیه بر رهنمود‌های امام راحل و قدرت خود در منطقه مانع تسلط قدرت‌های بزرگ بر منطقه شده و ما نیز تا حد توان از این کشور حمایت خواهیم کرد.

در ادامه جلسه سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از سازمان دهندگان این میزگرد از جمله ولادیمیر ژیرنوفسکی بیان داشت: تفاوت بین قهرمانان مادی و معنوی در آن است که قهرمانان مادی در زمان خود به شهرت و قدرت می‌رسند، اما به این دلیل که در قلب و روح مردم اثری ندارند، خیلی زود فراموش می‌شوند، ولی قهرمانان الهی و معنوی به دلیل تبلیغات دشمنان خود ناشناخته باقی می‌مانند، ولی بعد از مرگ شرایطی مهیا می‌شود که همگان با تفکرات آنها آشنا شده و بها و ارزش می‌یابند. پیام امام خمینی (ره) بعد از 33 سال در یمن، مصرو تونس شنیده شد. امام خمینی (ره) تنها مرد زمان خود نبود او مرد آینده بود.

میزگرد میراث معنوی امام خمینی (ره) در تحولات قرن 21 با سخنرانی شرق شناسان مشهوری چون الکساندر آودیف، رئیس انجمن دوستی ایران و روسیه الکساندر پالیشوک، شاعره و مترجم روس لیودمیلا آودیوا و همچنین سخنانی چند از دکتر حیدرنیا، رئیس بنیاد ایرانشناسی در مسکو ادامه یافت. در انتهای جلسه دانشجویانی از دانشگاه‌های روسیه در بحث شرکت کرده و از تاثیرات سخنان امام خمینی (ره) در نسل جوان ایران و جهان ابراز خوشحالی نموده و خواستار تداوم چنین مراسم‌هایی برای شناخت هر چه بیشتر فرهنگ و تمدن و تفکر ایرانی در روسیه و جهان شدند.

پایان میزگرد میراث معنوی امام خمینی (ره) در تحولات قرن 21 در مجلس دومای روسیه فدراتیو با ذکر یاد و نام امام خمینی (ره) و بیان اعتقادات و جنبه‌های روحانی ایشان و قرائت اشعاری از این مرد بزرگ به زبان روسی فضای معنوی و آرام‌بخشی یافت.