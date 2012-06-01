دوره کارشناسی ارشد پرفیوژنیست در ایران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بروجردی ظهر جمعه در کنگره قلب و عروق اظهار کرد: برنامههای آموزشی(کریکولوم) دوره کارشناسی ارشد پرفیوژنیست مراحل نهایی تدوین را در وزارت بهداشت طی میکند و امسال این رشته دانشگاهی در چند دانشگاه علوم پزشکی کشور راهاندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه هیچکدام از متخصصان این رشته در کشور تحصیلات دانشگاهی ندارند و فقط دورههایی گذراندهاند، تصریح کرد: با تهیه کوریکولوم آموزشی توسط انجمن پرفیوژنیستها که به تایید انجمن جراحان قلب ایران رسیده و از سوی وزارت بهداشت برای آموزش آن در دانشگاهها مصوب شده است، از این پس پرستاران با گذراندن دورههای دانشگاهی مدرک معتبری را کسب میکنند.
این عضو شرکتکننده در چهارمین کنگره بینالمللی پرفیوژن اذعان داشت: در ایران پرفیوژنیستها، بیشتر حین جراحی حضور دارند, اما این افراد در تمام دنیا در بخش مراقبتهای ویژه هم نقش پررنگی را ایفا میکنند.
پایهگذار انجمن پرفیوژنیست ایران افزود: وجود چنین متخصصی در بخشهایی که بیماران نیاز به نظارتهای پزشکی خاص دارند در کنار جراحان و متخصصین بیهوشی ضروری به نظر میرسد و نقش موثری را ایفا میکنند.
در ادامه این کنگره پایهگذار و موسس انجمن پرفیوژنیستهای ایران گفت: پرفیوژنیستها در کنار جراحان و متخصصان بیهوشی از اعضای کلیدی تیم جراحی در عملهای جراحی قلب باز، پیوند قلب و پیوند ریه بهشمار میآیند و در هنگام جراحی قلبباز حضور پرفیوژنیست الزامی است.
سید علی هاشمی در خصوص پرفیوژن گفت: پرفیوژن به معنای عبور خون از میان بافتها است و پرفیوژنیست یکی از اعضاء تیم جراحی قلب باز میباشد که وظیفه اصلی وی کار با ماشین قلب و ریه است.
وی در خصوص وظیفه پرفیوژنیستها گفت: این افراد که در واقع از اعضاء مهم در تیم جراحی بهشمار میروند و کنترل تنفس و گردش خون بیمار در زمانی که بیمار تحت جراحی قرار گرفته زیر نظر پرفیوژنیستها است.
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