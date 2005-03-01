تبريك انجمن فيلم انگلستان به آندريا آرنولد

" آندريا آرنولد " درشب طلايي اسكار

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" اين كارگردان موفق شد كه تنديس اسكاربهترين فيلم كوتاه زنده متحرك را به پاس ساخت فيلم " زنبور" ازآن خود كند.

انجمن فيلم انگلستان همه ساله برروي فيلمهاي كوتاه فيلمسازان انگليسي سرمايه گذاري مي كند و سال گذشته نيزبرروي فيلم "زنبور" سرمايه گذاري كرد.

"جان وود وار" ، مديراجرايي اين انجمن اعلام كرد زمانيكه شما مي بينيد كه فيلمهايي كه ازاين طريق ساخته مي شوند، به موفقيت دست مي يابند احساس مسرت مي كنيد.

فيلم "زنبور" براي كسب تنديس اسكار بهترين فيلم كوتاه زنده متحرك با فيلمهايي چون "همه چيزدراين كشوربايد"،" تروريستهاي كوچك "،" درصبح 7:35 " و" دوخودرو، يك شب " به رقابت پرداخت .