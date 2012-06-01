به گزارش خبرگزاری مهر، در این ابلاغیه آمده است: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وبه استناد ماده (156) قانون برنامه پنـجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را تصویب کرد.

در متن آیین‌نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه آمده است:



ماده1ـ در این آییـن‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ شهرک پتروشیمی: شهرک تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با پیشنهاد وزارت نفت و تصویب هیئت وزیران در جوار و یا مناطق نزدیک به مجتمع‌های صنایع بالادستی پتروشیمی تأسیس می‌گردد.



ب: شرکت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی



پ ـ قـانون: قانـون برنامه پنجـساله پنـجم توسـعه جمـهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ



ت ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون



ماده2ـ شهرک پتروشیمی مشمول مقررات مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362ـ و اصلاحات بعدی آن و مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.



ماده3ـ زنجیره ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ زنجیره ارزش متانول شامل:

1ـ اسید استیک

1ـ1ـ ترفتالیک اسید ـ پلی استرها

1ـ2ـ استیک انیدرید

2ـ متیل متاکریلات

3ـ فرم آلدئید

3ـ1ـ پلی استال

3ـ2ـ اوره فرم آلدئید

3ـ3ـ ملامین فرم آلدئید

3ـ4ـ فنل فرم آلدئید

4ـ متیل کلراید

4ـ1ـ کلروفرم، کربن تتراکلراید، متیلن کلراید

4ـ2ـ سیلیکون ها

5 ـ MTO (زنجیره الفین)

6 ـ MTP (زنجیره پروپیلن)

7ـ Fuel (DME, …)

8 ـ MTBE

ب ـ زنجیره ارزش آمونیاک شامل:

1ـ اوره

1ـ1ـ ملامین ـ ملامین فرم آلدئید

1ـ2ـ اوره فرم آلدئید

ج ـ زنجیره ارزش استایرن و بوتادین:

1ـ زنجیره استایرن

1ـ1ـ انواع پلی استایرن

1ـ2ـ رزین استایرن اکریلونیتریل

2ـ زنجیره بوتادین

2ـ1ـ لاستیک پلی بوتادین (PBR)

2ـ2ـ بوتان دی ال

3ـ زنجیره مشترک استایرن و بوتادین

3ـ1ـ اکریلونیتریل بوتادین استایرن

3ـ2ـ استایرن بلوک کوپلیمرها

3ـ3ـ لاستیک استایرن بوتادین (SBR)

3ـ4ـ لاتکس استایرن بوتادین

تبصره ـ فهرست زنجیره‌های مذکور در صورت ظهور فناوریها و محصولات جدید بنا به پیشنهاد شرکت و تأیید وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح می‌گردد.



ماده4ـ کلیه شهرکهای پتروشیمی موظفند علاوه بر رعایت ملاحظات زیست محیطی، ضوابط و معیارهای فنی، ایمنی شهرکهای صنعتی، ملاحظات زیست محیطی، ضوابط و معیارهای فنی، ایمنی شرکت را نیز رعایت نمایند.

تبصره ـ وزارت نفت مسئولیت نظارت بر شهرکهای پتروشیمی از حیث رعایت ملاحظات فنی و ایمنی را دارد.



ماده5 ـ چنانچه تولیدکنندگان مواد پتروشیمی موضوع این آیین‌نامه، محصولات خود را به جای صادرات به صورت قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک به بنگاههای مصرف کننده داخلی (صنایع میانی پتروشیمی موضوع ماده (6) این آیین‌نامه) تحویل دهند، مشمول معافیتهای صادرات غیرنفتی از جمله معافیتهای مالیاتی خواهند بود.

ماده6 ـ دامنه صنایع میانی صنعت پتروشیمی برای قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک به شرح زیر می‌باشد:



الف ـ محصولات زنجیره اتیلن

1ـ اتیلن

2ـ اتیلن اکساید (EO)

3ـ آلفا الفین های خطی (بوتن ـ1، بوتادین)

4ـ اتیلن دی کلراید (EDC)

5 ـ وینیل استات منومر (VAM)

6 ـ وینیل کلراید منومر (VCM)

7ـ منواتیلن گلایکول

8 ـ بنزین پیرولیز

9ـ انواع رافینیت

10ـ برشهای سبک و سنگین کربن

ب ـ محصولات زنجیره پروپیلن

1ـ پروپیلن

2ـ پروپیلن اکساید

3ـ کیومن

4ـ استن

5 ـ فنل

6 ـ اکریلونیتریل

7ـ اکزوالکل‌ها (دواتیل هگزانول)

8 ـ اکریلیک اسید

9ـ برش پروپان پلاس

ج ـ محصولات زنجیره آرومایتک

1ـ بنزن

1ـ اتیل بنزن

2ـ آنیلین

3ـ سیکلوهگزان

4ـ کلاپرولاکتوم

5 ـ استایرن

6 ـ تولوئن

7ـ پارازایلین

8 ـ ترفتالیک اسید

9ـ ارتوزایلین

10ـ ریفرمیت

11ـ مخلوط زایلین ها

12ـ آروماتیک های سبک و سنگین

د ـ محصولات زنجیره بوتادین

بوتادین (BD)

هـ ـ محصولات زنجیره متانول

1ـ متانول

2ـ فرم آلدئید

3ـ استیک اسید

4ـ متیل کلراید

و ـ محصولات زنجیره پروپان

پروپان

ز ـ محصولات زنجیره بوتان

بوتان

ح ـ محصولات زنجیره آمونیاک

1ـ آمونیاک

2ـ اوره

3ـ ملامین

ط ـ محصولات زنجیره کودهای فسفاته براساس سولفوریک اسید

1ـ اسید سولفوریک

2ـ اسید فسفریک

3ـ گوگرد

ی ـ سایر مواد شیمیایی

1ـ اسید نیتریک

2ـ اسید کلریدریک

3ـ کلر



ماده7ـ چارچوب قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی علاوه بر الزام به رعایت شرایط عمومی قراردادهای تأمین خوراک جاری در وزارت نفت به شرح زیر می‌باشد:



الف ـ حداقل زمان قرارداد تأمین خوراک بلندمدت نباید کمتر از ده سال باشد.



ب ـ درج شرایط ضمن عقد در خصوص تعهدات متقابل طرفین شامل در نظر گرفتن تخفیف در نرخ خوراک تحویلی (ناشی از خرید مستمر بلندمدت و صرفه‌های ناشی از آن و حذف هزینه‌های ذخیـره‌سازی و حمل) به میزان حداقل پنج درصد قیمت FOB خلیج فارس از جانب فروشنده و تعهد به خرید حداقل میزان ثابتی از خوراک در دوره‌های معین (سالانه/ماهانه) توسط خریدار.



ج ـ چگونگی انتقال خوراک و وسایل مورد استفاده حمل و نقل.



د ـ دوره تعمیرات اساسی و توقف‌های اضطراری احتمالی تولید یا تحویل خوراک برای فروشنده و خریدار.



هـ ـ شرایط کیفیت خوراک تحویلی (اعم از مشخصات فنی، پایداری و مقدار) و ضمانت اجرای آن.



و ـ تعهد عدم صدور یا فروش داخلی بدون پردازش خوراک تحویلی توسط خریدار با قید وجه التزام مناسب تخلف از انجام تعهد.



ز ـ نحوه پرداختها ترجیحاً براساس گشایش اعتبار اسنادی ریالی.



تبصره ـ قراردادهای موضوع این ماده پس از تأیید و اعلام وزارت نفت به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع ذی‌ربط مبنای اعمال معافیتهای موضوع ماده (5) این آیین‌نامه خواهند بود.

