امیرمفتخری کاشانی در گفتگو با مهر درخصوص عملکرد شرکت دولتی پشتیبانی امور دام در واگذاری نهاده های ارزان قیمت به دامداران اظهارداشت: متاسفانه شرکت پشتیبانی امور دام علی رغم تعهداتش هنوز نتوانسته به وظیفه قانونی خود عمل کند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان این شرکت دولتی باید هرچه زودتر به وعده‌هایی که به دامداران داده‌اند، عمل کنند و نهاده‌های ارزان قیمت را دراختیار تولیدکنندگان بگذارند، گفت: اگر این شرکت زیر نظر وزارت جهادکشاورزی اداره می‌شد، عملکرد بهتری از خود به نمایش می‌گذاشت.

به گفته مدیرکل مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی، افزایش قیمت شیرو گوشت در بازار ناشی از سوء مدیریت در شرکت پشتیبانی امور دام است.

وی در ادامه پیشنهاد کرد: درسال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین در راستای اجرایی کردن اصل 44 مبنی بر واگذاری تصدی گری دولت به بخش خصوصی، واگذاری شرکت دولتی پشتیبانی امور دام به اتحادیه سراسری دامداران می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.



