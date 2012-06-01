دفاع و دریافت ما ضعیف بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران امروز در نخستین دیدار خود در چارچوب مسابقات انتخابی المپیک با نتیجه سه بر صفر (25 بر 17)، (25 بر 18) و (25 بر 16) از سد کره جنوبی گذشت.

پارک کی وون در نشست خبری پس از پایان دیدار با ایران اظهار داشت: باخت ما مقابل ایران یک دلیل داشت و آن هم این بود که تیم ما نتوانست شیوه دفاعی خود را تغییر دهد.

وی افزود: سرویس ها و دریافت های ما ضعیف بود و استحکام لازم را مقابل ایران نداشتیم.

کئون یانگ - مین، کاپیتان کره جنوبی هم گفت: بازی را باخیتم و خیلی باید افسوس بخوریم که نتوانستیم نمایش خوبی از خود به اجرا بگذاریم. دوست داریم از این شکست درس بگیریم و در دیدارهای باقیمانده سطح بازی خود را ارتقا دهیم.



