پرترددترین محورهای منتهی به بهشت زهرا(س) و حرم امام(ره) ایمن سازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عطایی صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به این خبر گفت : محورهای خیابان شهید رجایی و جاده قم که از پرترددترین محورهای عبوری زائران حرم مطهر امام (ره) در این منطقه محسوب می شوند، ایمن سازی شد.

وی با اشاره به اینکه این منطقه درمحور مواصلاتی بارگاه امام راحل (ره) قرار گرفته است، افزود: به منظور افزایش ایمنی، تسهیل در عبور و مرور زائران و روان سازی ترافیک، نصب 11 عدد نیوجرسی در خیابان شهید رجایی و خوانا کردن کلیه تابلوهای ترافیکی در مسیر جاده قم حدفاصل سه راه ترانسفو تا خیرآباد انجام شد.

قائم مقام شهرداری منطقه 20 تهران به اقدامات ترافیکی در پهنه تحویلی منطقه 20 در حرم حضرت امام (ره) نیز اشاره کرد و اظهار داشت: نصب چهار متر نیوجرسی و 6500 متر خط کشی محوری از جمله اقدامات ترافیکی در محوطه ضلع جنوبی حرم مطهر امام (ره) بوده که به منظور افزایش ایمنی زائران انجام شده است.

عطایی افزود: نصب 200 پرچم سیاه و 1300 مترمربع تبلیغات محیطی جهت گرامیداشت ایام ارتحال امام (ره) در محورهای مهم این منطقه و پهنه تحویلی در حرم مطهر امام (ره) از دیگر اقدامات این منطقه بوده است.