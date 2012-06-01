قانونگذاری جامع و کارآمد مشکلات آینده کشور را حل می کند/ توجه ویژه امام(ره) به وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نماز جمعه این هفته قزوین به امامت آیت الله باریک بین در مسجدالنبی برگزار شد.



آیت الله باریک بین در خطبه های نماز جمعه با توصیه مردم به رعایت تقوی و پرهیزگاری اظهارداشت: ماه رجب مقدمه ورود به ماههای شعبان و رمضان و فرصت مناسبی برای خودسازی است که باید از آن بیشترین بهره را ببریم.

وی افزود: هرگاه نماز برپا می دارید فکر کنید آخرین نماز است تا به فکر آخرت هم باشید و از خطا و گناه و لغزش دوری کنید.



خطیب نماز جمعه قزوین تصریح کرد: اگر انسانها طمع خود را کم کنند و به آنچه روزی دیگران است دست درازی نکنند و به حلال و حرام توجه و دستورات الهی را اجرا کنند به سعادت می رسند.



آیت الله باریک بین گفت: مواظب باشید مال حرام، آرزوهای دور و دراز و دست نیافتنی و خلاف و گناه و تجاوز به حقوق دیگران شما را از سعادت واقعی باز ندارد.



امام خمینی فریادگر بیداری اسلامی



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با اشاره به 14 خرداد یادآورشد: امام راحل فریادگر بیداری اسلامی در جهان بود هر چند برخی کشورها پس از 30 سال از انقلاب اسلامی تازه به فکر گرفتن حقوق خود افتاده اند اما باید اذعان داشت که با اندیشه های والای امام، انقلابی در ایران شکل گرفت که با استقامت و پشتیبانی مردم به حکومتی قوی و نیرومند تبدیل شده که برای دیگران نیز الگوست.



وی بیان کرد: انقلاب پس از سه دهه با تجربه ای ارزشمند به خوبی پیش می رود و امروز ندای امام راحل در جهان نیز طنین انداز شده و دیگر کشورها را نیز از خواب غفلت بیدار کرده است.



امام جمعه قزوین یادآورشد: امام راحل توجه ویژه ای به وحدت مسلمانان داشت و همه باید در سالگرد رحلت آن امام همام در کنار همه اختلاف سلیقه و نظر که وجود دارد تلاش کنیم تا وحدت کشور دچار خدشه نشود در غیر این صورت دشمنان سوء استفاده خواهند کرد و به اهعداف شوم خود خواهند رسید.



وی دوری از تفرقه و تشتت را ضروری خواند و گفت: در سالگرد ارتحال ملکوتی امام حفظ انسجام گروهها و احزاب در کشور ضروری است.



آیت الله باریک بین به اعزام کاروانهای زیارتی پیاده از سراسر کشور برای شرکت در مراسم ارتحال امام اشاره کرد و افزود: با گذشت 24 سال از رحلت امام هنوز علاقمندان زیادی به عشق بنیانگذار جمهوری اسلامی با پای پیاده از شهرها و روستاهای کشور در این ایام خود را به مرقد مطهر می رسانند تا با امام خود تجدید بیعت کنند.



وی بیان کرد: از استان قزوین هم امسال بیش از 20 هزار نفر به مرقد مطهر امام عزیمت خواهند کرد تا در مراسم سالگرد شرکت کنند و خوشبختانه در روزهای اخیر استان ما پذیرای کاروانهای عبوری هم بوده است که از همکاری مسئولان دستگاههای اجرایی بویژه سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، استانداری، فرمانداری، شهرداری و سایر نهادها که امکانات اقامت و پذیرایی از زائران را فراهم کرده اند قدردانی می شود.



انتخاب مجلس خبرگان هوشمندانه بود



آیت الله باریک بین به 14 خرداد سالروز انتخاب رهبری از سوی مجلس خبرگان هم اشاره کرد و گفت: مجلس خبرگان با انتخاب رهبری اندیشمند، فرزانه، با درایت، شجاع و با تقوی جانشین مناسبی را برای هدایت کشور انتخاب کردند که با وجود این نعمت بزرگ توانسته ایم بخوبی از فرازونشیب های مختلف عبور کنیم.



وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی همه ویژگی های یک رهبر جامع الشرایط را دارد و کشور را در مسیر اسلامی رهنمون شده است که باید شکرگزار خداوند باشیم.



قانون گذاری و نظارت مهمترین وظیفه نمایندگان مجلس



آیت الله باریک بین همچنین در خصوص انتخابات مجلس نهم مطالبی بیان کرد و اظهارداشت: در هفتم خرداد با پیام رهبری مجلس نهم کار خود را آغاز کرد و امیدواریم این نماد مردم سالاری دینی در دوره نهم بتواند به کشور بخوبی خدمت کند.



وی افزود: خوشبختانه در طول انقلاب اسلامی هیچگاه مرکز قانون گذاری کشور تعطیل نبوده و حتی در زمان جنگ مردم در انتخابات شرکت کرده و نمایندگان خود را انتخاب کرده اند تا روند اجرایی کشور دچار مشکل نشود.



آیت الله باریک بین ضمن اظهارخرسندی از انتخاب نمایندگانی صالح در استان قزوین گفت: وظیفه اصلی نمایندگان قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است که امیدواریم نمایندگان در این دوره به آن توجه بیشتری کنند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بیان کرد: اگر این دو وظیفه بدرستی تبیین شود و وزرایی قوی و متخصص رای اعتماد بگیرند در نتیجه مدیران و مسئولان کارآمدی برای اداره دستگاهای اجرایی انتخاب خواهند شد و کارها سرو سامان می گیرد و دیگر نیازی نخواهد بود تا نمایندگان بدنبال خدمات رسانی در زمینه آب، برق، گاز و تلفن و جاده باشند و کارها با مدیریت قوی افراد خوب پیش می رود.



آیت الله باریک بین در خصوص مراسم اعتکاف هم گفت: در استان قزوین هم بیش از 70 مسجد برای برگزاری مراسم اعتکاف پیش بینی شده که امیدواریم این مراسم مذهبی با حضور جوانان با شکوه بیشتری برگزار شود.



امام جمعه قزوین ولادت امام محمد تقی(ع) و حضرت علی (ع) را هم تبریک گفت و یادآورشد: ائمه بهترین الگوی عملی برای زندگی مردم هستند و مسئولان نیز می توانند از پنج سال حکومت امیرمومنان درس مدیریت بگیرند و بدانند دوران زندگی امیر مومنان بالاترین نسخه انسان سازی و حکومت داری است.



