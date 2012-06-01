15 خرداد 42 مبداء تاریخ انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه در مسجد جامع این شهر اظهار کرد: مساجد و هیئات مذهبی کرمانشاه با برگزاری جلسات و دعوت از خطیبان و سخنوران به تبیین قیام عظیم 15 خرداد 42 برای نسل جوان و نوجوان بپردازند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: 15 خرداد به تعبیر امام خمینی (ره) مبداء تاریخ انقلاب است و بر همه واجب است برای پاسداشت این روز بزرگ تمام تلاش خود را به کار گیرند.



وی ادامه داد: از زمان حکومت بنی امیه و بنی عباس تا حکومت پهلوی دین مبین اسلام به شیوه‌ای غیر الهی معرفی و در جامعه پیاده می‌شد؛ اما حضرت امام خمینی (ره) با تفکیک اسلام ناب محمدی از اسلام آمریکایی این دین پرمعنا را به جهانیان به درستی نشان داد و امروز شاهد ثمرات آن هستیم.



خطیب جمعه کرمانشاه تاکید کرد: 14 خرداد سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) است؛ هرچه درباره شخصیت رفیع معمار کبیر انقلاب اسلامی سخن بگوییم باز هم نمی‌توان همه جوانب شخصیتی این پیر فرزانه را آشکار ساخت.



علما اضافه کرد: وصیت‌نامه سیاسی امام خمینی (ره) باید همواره دستورالعمل مسئولان نظام باشد تا از انحراف و کج‌روی دور باشیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه با دعوت از مردم به ویژه جوانان برای حضور در مراسم پرفیض اعتکاف، اظهار کرد: اعتکاف برنامه‌ای برای خودسازی و کسب سعادت دنیوی و اخروی است.



پیگیری مصوبات سفر مقام معظم رهبری؛ مهم‌ترین دغدغه نمایندگان استان



امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از نمایندگان سابق مردم استان کرمانشاه در مجلس هشتم، خطاب به بهارستان نشینان نهم گفت: پیام رهبر معظم انقلاب در روز نخست آغاز به کار مجلس جدید را به عنوان سرلوحه کاری خود همواره نصب‌العین قرار دهند.



علما افزود: پیگیری مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه مهم‌ترین دغدغه نماینگان باشد و در این راستا نهایت تلاش خود را به کار گیرند.



مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه نیز در سخنرانی پیش از خطبه‌ نماز جمعه به تبیین شخصیت والای امام راحل پرداخت.



هومان بهرامی خطاب به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در صورتی که منتخبان ملت به وظایف خطیر و تکلیف اساسی نمایندگی خود عمل کرده و از قشری‌نگری و منطقه‌محوری بپرهیزند، بی‌شک در بحث سیاست‌های کلان کشور در بعد ملی و بین‌المللی و همچنین در رشد، پیشرفت و توسعه استان تأثیرگذار خواهند بود.