  1. ورزش
۱۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۴

"کپیتال وان" حامی مالی جام اتحادیه انگلستان شد

"کپیتال وان" حامی مالی جام اتحادیه انگلستان شد

رقابت های جام اتحادیه فوتبال انگلستان از این فصل تحت عنوان "کپیتال وان لیگ" برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "کپیتال وان" با انعقاد قراردادی چهار ساله با مسئولان اتحادیه فوتبال انگلستان حمایت مالی رقابت های جام اتحادیه را بر عهده گرفته و این مسابقات از این فصل تحت عنوان این حامی مالی برگزار خواهد شد.

بر پایه گزارش ساکرنت، رقابت های جام اتحادیه فوتبال انگلستان از تاریخ 13 اوت (23 مرداد)  و پنج روز پیش از رقابت های لیگ برتر آغاز می شود.

برایان کول، مدیر اجرایی "کپیتال وان"، گفت: از اینکه با توافق مسئولان فوتبال انگلستان، این رقابت ها از این پس با نام "کپیتال وان لیگ" برگزار می‌شود هیجان زده هستیم.

کد مطلب 1617297

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