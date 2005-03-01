دي ولت : اعمال فشار و تهديدهاي آمريكا عليه ايران تاكنون نتيجه اي نداشته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه آلماني ، آمريكا تاكنون از افزايش فشارها و تهديدهاي خود عليه ايران نتيجه دلخواه خود مبني بر توقف كليه فعاليتهاي هسته اي اين كشور را بدست نياورده است .

دي ولت افزود : پيش از اين آمريكا تمام تلاش خود را براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بكار گرفته و در راستاي متقاعد نمودن كشورهاي اروپايي نيز گامهايي را برداشته بود .

اكنون درمحافل مختلف صحبت از" تغيير استراتژي " است. رسانه هاي گروهي‌ آمريكا با انتشار اخبارو گزارشهايي دراين زمينه سعي كردند كه نظرها و عقايد اخير سران كاخ سفيد را در اختيار افكار عمومي جهان قرار دهند .

اين روزنامه آلماني تصريح كرد : مقامات واشنگتن در برخورد با ايران معتقدند كه مسائل اقتصادي يكي از مواردي است كه مي توان در برابر اين كشور بر روي آن مانور داد ، به همين منظور سعي دارند تا با حمايت از مذاكرات تروئيكاي اروپا يعني سه كشور آلمان ، فرانسه و انگليس همسويي خود را با آنها در خصوص عضويت آتي ايران در سازمان تجارت جهاني اعلام كنند .

دي ولت همچنين خاطر نشان ساخت : " كاندوليزا رايس " ‌وزير امورخارجه دولت بوش در حال حاضر تنها كسي كه موضع خود در قبال ايران را حتي در سخنانش تغيير نداده است .

به نظر مي رسد آمريكا بار ديگر سياست " چماق و هويج " يعني آنچه كه در مطبوعات از آن بعنوان " تهديد و تطميع " نام مي برند را در قبال ايران در پيش گرفته است .

اين روزنامه آلماني در بخش ديگري نوشت : محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در سخنان روز گذشته خود در مقر اين آژانس در وين با ابراز نارضايتي از سطح همكاري هاي ايران اظهار داشت كه ايران پيش از اين بسياري از اقدامات هسته اي خود را پنهان مي كرد اما اخيراً از اين كار دست برداشته است .

دي ولت در پايان با اشاره به عقد قرارداد اخير تهران - مسكو در خصوص پايگاههاي اتمي بوشهر نوشت : روسيه اين بار نيز بدون توجه به اظهارات مقامات آمريكايي قرارداد ديگري با ايران به امضاء‌ رساند.روسها بنا به اظهارات " الكساندر روميانتسف " رئيس سازمان انرژي اتمي خود معتقدند كه ايران از ساخت رآكتورهاي اتمي به منظور توليد برق بهره مي برند .