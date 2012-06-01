به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خاتمی در خطبههای این هفته نماز جمعه زنجان با بیان اینکه امروز نظام اسلامی به عنوان نظامی برتر و تأثیرگذار در عرصههای مختلف مطرح است، افزود: اقتدار امروز ایران اسلامی به برکت نفس قدسی امام راحل و رهبریهای مدبرانه مقام معظم رهبری است.
وی با بیان اینکه امام راحل با حمایت مردم حکومت 2500 ساله شاهنشاهی در ایران را سرنگون کرد، ادامه داد: امام خمینی(ره) در برابر حکومتی ایستاد که تمامی ابرقدرتهای جهان از آن حمایت می کردند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، جمهوری اسلامی را بهترین مدل تاسیس حکومت دینی از منظر امام راحل دانست و گفت: ولایت فقیه از جمله میراث های ماندگاری بود که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی آن را به عنوان بزرگترین پشتیبان مردم و حکومت مطرح و تثبیت کردند.
حجت الاسلام خاتمی، حضرت آیتالله خامنهای را به عنوان میراث بزرگ حضرت امام خمینی (ره) عنوان کرد و افزود: مقام معظم رهبری به عنوان شخصیتی برجسته و مجتهدی عالیقدر بعد از رحلت امام خمینی (ره) و با انتخاب مدبرانه و حکیمانه خبرگان رهبری به عنوان رهبری این نظام منصوب شدند و این امر موجب تداوم و ممانعت از ایجاد خلاء در مسیر انقلاب اسلامی شد.
نماینده ولیفقیه و امام جمعه زنجان، گام برداشتن در مسیر و منش حضرت امام خمینی (ره) را نجاتبخش و تداومدهنده همه فعالیتهای رو به رشد نظام اسلامی دانست و گفت: اقتدار امروز ایران اسلامی به برکت نفس قدسی امام راحل و رهبریهای مدبرانه مقام معظم رهبری است.
حجتالاسلام علی خاتمی در خطبههای این هفته نماز جمعه زنجان، با بیان اینکه امروز نظام اسلامی به عنوان نظامی برتر و تأثیرگذار در عرصههای مختلف مطرح است، افزود: وصیتنامه الهی سیاسی امام خمینی (ره) نقشه راه نظام بوده و باید همه آحاد مردم و مسئولان به این وصیتنامه مهم و الهی توجه کنند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، جمهوری اسلامی را بهترین مدل تاسیس حکومت دینی از منظر امام راحل دانست و گفت: ولایت فقیه از جمله میراث های ماندگاری بود که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی آن را به عنوان بزرگترین پشتیبان مردم و حکومت مطرح و تثبیت کردند.
حجت الاسلام خاتمی، حضرت آیتالله خامنهای را به عنوان میراث بزرگ حضرت امام خمینی (ره) عنوان و تصریح کرد: مقام معظم رهبری به عنوان شخصیتی برجسته و مجتهدی عالیقدر بعد از رحلت امام خمینی (ره) و با انتخاب مدبرانه و حکیمانه خبرگان رهبری به عنوان رهبری این نظام منصوب شدند و این امر موجب تداوم و ممانعت از ایجاد خلاء در مسیر انقلاب اسلامی شد.
خطیب نماز جمعه زنجان با اشاره به محورهای فرامین حضرت امام خمینی (ره) در بخشهای مختلف افزود: آنچه که امروز جوانان ایران اسلامی توانستهاند به آن دست یابند، تحقق شعار "ما میتوانیم" حضرت امام خمینی (ره) است که جوانان به بهترین شکل این شعار را در جامعه پیاده و به آن جامه عمل پوشاندند.
وی، صیانت و پاسداری از حریم انقلاب اسلامی را یادآور شد و افزود: انقلاب 57 به رهبری حضرت امام خمینی (ره) خط بطلانی بر استثمار و استعمار دولتهای غربی بهویژه آمریکا بر ملتهای مظلوم جهان بود و حضرت امام خمینی (ره) با اتکا به قدرت لایزال الهی و حمایت مردم، انقلابی را پیروز کرد که غرب را در معادلات خود در جهان با شکست مواجه نمود.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان از روحانیت و مرجعیت شیعه به عنوان عامل اساسی در پیروزی، استقلال و تداوم این نظام یاد کرد و گفت: باید برای حفظ و پاسداشت جایگاه روحانیت و مرجعیت شیعه در جهان تلاش شود.
حجت الاسلام خاتمی رهبر معظم انقلاب را بهترین جانشین برای امام راحل عنوان و اظهار کرد: آیت الله العظمی خامنه ای علاوه بر اینکه مجتهد و عالمی جوان بود، در مکتب امام راحل تربیت شده و در صلابت و هیبت همچون امام خمینی(ره) پشتوانه ای استوار برای ملت ایران محسوب می شود.
حجت الاسلام خاتمی رهبر معظم انقلاب را بهترین جانشین برای امام راحل عنوان و اظهار کرد: آیت الله العظمی خامنه ای علاوه بر اینکه مجتهد و عالمی جوان بود، در مکتب امام راحل تربیت شده و در صلابت و هیبت همچون امام خمینی(ره) پشتوانه ای استوار برای ملت ایران محسوب می شود.
وی، از ولایتفقیه به عنوان میراث مهم و ماندگار حضرت امام خمینی (ره) یاد کرد و افزود: ولایتفقیه به عنوان ستون و پایه و اساس تحقق نظام اسلامی مطرح است و مردم نیز به عنوان پشتوانههای اصلی این نظام باید در کنار رهبری و ولایتفقیه باشند.
حجتالاسلام خاتمی، استکبارستیزی را به عنوان یکی دیگر از آرمانها و میراث ماندگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی دانست و ادامه داد: حضرت امام خمینی (ره) با اعلام روز جهانی قدس، ملتهای جهان را به هوشیاری در برابر دشمنان اسلام و شیعه دعوت کرد و سکوت در برابر استعمار آمریکا و اشغالگری رژیم صهیونیستی را دارای تبعات جبرانناپذیری برای جهان اسلام دانستند.
وی از امام خمینی (ره) به عنوان سیاستمداری برجسته و تأثیرگذار در عرصههای مختلف یاد کرد و گفت: آنچه امام خمینی (ره) به جهانیان معرفی کرد، هوشیاری، مقاومت و استکبارستیزی و نیز پیروی از اسلام و ارزش گذاشتن به ادیان بود.
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