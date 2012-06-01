لزوم آشنایی با ابعاد مختلف زندگی حضرت امام خمینی(ره)/ امام راحل انتقاد پذیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس قطع روابط خانوادگی را برای جامعه بسیار مضر دانست و افزود: قطع رحم تبعات بسیار بدی را برای جامعه به همراه دارد و مردم باید از قطع ارتباط با اعضای خانواده خود دوری کنند.

وی در ادامه ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ولادت حضرت علی (ع) عنوان کرد: ایام اعتکاف فرصت مناسبی برای حضور در مساجد و عبادت است و در این ایام افراد باید به خودسازی بپردازند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان همچنین با گرامیداشت ولادت حضرت امام جواد (ع) اظهار داشت: شیعیان باید بخشندگی را از امام جواد بیاموزند و فرهنگ بخشندگی و کمک به یکدیگر باید در جامعه اسلامی نهادینه شود.

نعیم آبادی در بخش دیگری از سخنان خود سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) را تسلیت گفت و تصریح کرد: ما باید در این ایام با زندگانی حضرت امام و نوع رفتار این بزگوار در مقاطع مختلف آشنایی بیشتری پیدا کنیم.

وی ادامه داد: حضرت امام همواره در طول زندگی خود تاکید می کردند که اگر من اشتباهی کردم به من تذکر دهید، که این مسئله نشان دهنده انتقاد پذیر بودن امام راحل است.

خطیب نماز جمعه بندرعباس با تاکید بر اینکه مسئولان باید از این نوع رفتار امام درس بگیرند، بیان داشت: انتقاد برپایه خیرخواهی اساس زندگی سالم است و جامعه ای که در آن انتقاد وجود نداشته باشد، جامعه ای مرده است.