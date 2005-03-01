تحريك اختلافات قومي در ايران در دستور كار دولت آمريكا قرار گرفته است // مامورين آمريكايي در كشورهاي منطقه با ناراضيان قومي در ايران ارتباط منظم برقرار كرده اند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، يكي از نمايندگان حزب حاكم عدالت و توسعه در مجلس تركيه اظهار داشت: " اگر چه آمريكا خواهان سرنگوني حكومت ايران است ولي اين هدف را از طريق نظامي پيگيري نخواهد كرد، زيرا از حمايت مردم ايران از حكومتشان و جايگاه ايران در منطقه و نظام بين المللي آگاه است. لذا براي رسيدن به مقصود خود از راهكارهايي همچون تحريك اختلافات قومي در ايران استفاده خواهد كرد."

نامبرده به شرط عدم افشاي نامش در ادامه ياد آور شد: آمريكا، ارتباطات نزديكي را با عناصر ناراضي آذري در ايران آغاز كرده است و درهمين راستا برخي از دست اندركاران آمريكايي اين پروژه ، هرازگاهي به تركيه آمده و پس از هدايت ها و حمايت هاي لازم به آمريكا باز مي گردند. البته اين تماسها و اقدامات در ساير كشورهاي منطقه نيز بصورت منظم صورت مي پذيرد.

وي راهكار ديگر آمريكا براي سرنگوني نظام را استفاده از منافقين در زمان مناسب ذكر كرد.

مشاراليه اصرار دارد كه اظهاراتش براساس اطلاعاتي است كه درمدت حضورش در آمريكا از نمايندگان كنگره شنيده است.