حرکت در خط امام در گرو تبعیت از رهبری/ ضرورت معرفی ابعاد شخصیتی امام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نمازجمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با اشاره به سالگرد رحلت امام خمینی (ره) اظهار داشت: به جرات می توان گفت که حضرت امام مصداق انسان کامل بوده است.

وی از حضرت امام به عنوان استاد فلسفه، اخلاق و قرآن یاد کرد و بیان داشت: دانشگاهیان و دانش آموزان ما باید با تالیفات امام راحل بیش از پیش آشنا شوند.

کمتر به بعد علمی شخصیت امام(ره) پرداخته شده است

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه پرداختن به بعد سیاسی و مبارزاتی امام باعث شده که کمتر به بعد علمی شخصیت ایشان پرداخته شود، افزود: امام خمینی یک انسان وارسته و ساده زیست بوده که همه کارهایش در مسیر رضای خدا بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر معرفی ابعاد شخصیتی امام(ره) عنوان کرد: ساده ترین کلام ایشان در دلها تاثیر می گذاشت و سخن امام برای همگان دلنشین بود.

وی با بیان اینکه امروز حضرت امام بهترین اسوه و شاخص برای تداوم حرکت انقلاب اسلامی ایران است، ادامه داد: امروز با وجود گذشت 33 سال انقلاب اسلامی ایران همچنان در مسیر آرمانهای امام به حرکت خود ادامه می دهد.

دلیل ماندگاری میراث امام راحل وجود پربرکت مقام معظم رهبری بوده است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد دلیل ماندگاری میراث امام راحل را وجود پربرکت مقام معظم رهبری دانست و بیان داشت: رهبر فرزانه انقلاب به خوبی از میراث گرانقدر امام راحل حفاظت و خطرات را به خوبی دفع کردند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه رهبری در نظام جمهوری اسلامی نقطه اساسی را نشان می دهد، تصریح کرد: امروز اگر نام امام زنده و خط امام پررنگ است همه اینها مرهون مقام معظم رهبری است.

وی با بیان اینکه عظمت امروز نظام جمهوری اسلامی ناشی از هدایت های رهبر معظم انقلاب است، عنوان کرد: حرکت در خط امام در گرو پیروی از مقام معظم رهبری است.

دوست و دشمن بر محبوبیت مقام معظم رهبری اعتراف می کنند

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به آغاز رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بعد از رحلت امام عنوان کرد: امروز دوست و دشمن بر عظمت و محبوبیت مقام معظم رهبری اعتراف می کنند.

وی با بیان اینکه صلابت امروز ما در سایه وجود رهبری است، تصریح کرد: تا زمانی که انقلاب اسلامی بر محور ولایت فقیه حرکت می کند هیچ خطری این انقلاب را تهدید نخواهد کرد.

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری مراسم اعتکاف اشاره کرد و بیان داشت: باید مراسم اعتکاف به درستی برگزار و این مراسم از یک عمل صرفا فردی و قید و بندهای مادی خارج شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر توجه به تلاوت قرآن و دعا و راز و نیاز در ایام اعتکاف خواستار برگزاری با شکوه این مراسم در سراسر استان شد.

ضرورت همکاری مجلس با دیگر قوا

حجت الاسلام میرعمادی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به پیام رهبر معظم انقلاب به مجلس نهم اشاره کرد و گفت: ایشان در این پیام اصلی ترین خواسته ها از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مطرح کردند.

وی ادامه داد: مسئله تصویب قانون مطلوب و مورد نیاز مردم از جمله این خواسته ها بود که در پیام رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید شد.

خطیب جمعه خرم آباد همکاری مجلس با دیگر قوا را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: همه مسئولان باید قانون را فصل الخطاب بدانند.

استکبار جهانی به دنبال ایجاد فتنه در سوریه است

حجت الاسلام میرعمادی در ادامه سخنان خود به تحولات کشور سوریه اشاره کرد و افزود: امروز رژیم صهیونیستی از یک طرف، کشورهای عربی از یک طرف و دولتهای غربی نیز از طرف دیگر بر کشور سوریه فشار می آورند و همه اینها برای این است که استکبار جهانی به دنبال ایجاد فتنه برای رسیدن به اهداف شوم خود در سوریه است.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا برای جبران ضعف خود در منطقه از تروریستها در سوریه حمایت می کند، یادآور شد: استکبار جهانی درمنطقه به دنبال اهداف شوم خود است و مردم سوریه باید هوشیار باشند و گول آنها را نخورند.