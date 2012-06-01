حضرت امام خمینی (ره) به ملت ایران هویت داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی این روز در همدان اظهار داشت: عظمت امام خمینی(ره) دوست و دشمن را متوجه خود کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران پیشروترین نظام حکومتی جهان در راستای برقراری عدالت اجتماعی و مردم‌سالاری دینی بوده است، گفت: انقلاب اسلامی ایران به الگویی تمام عیار برای ملت‌های آزادی‌خواه دنیا تبدیل شده ‌است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان ادامه داد: امام خمینی(ره) با اندیشه‌های ناب اسلامی و تفکرات متعالی خویش میراثی گرانبها را برای نسل‌های آینده انقلاب اسلامی باقی گذاشتند که باید با هوشیاری و دقت روزافزون از این میراث گرانبها محافظت کنیم.

وی با بیان اینکه زبان از گفتن شخصیت والای امام راحل عاجز است، افزود: همه مردم ایران مدیون خدمات و زحمات امام خمینی (ره) هستند و باید فرزندان و پیروان صالحی برای این امام باشند.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی با اشاره به در پیش بودن سالروز قیام 15 خرداد نیز گفت: اولین شهدای انقلاب در این روز به شهادت رسیدند.

وی اظهار داشت: پانزده خرداد در تاریخ کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار و15 خرداد ماه آغاز نهضت امام خمینی (ره) و حرکت انقلابی ملت ایران به حمایت از ایشان است،

امام جمعه همدان با اشاره به فاجعه سوریه نیز گفت: دشمنان اسلام، قرآن و انقلاب اسلامی ایران پس از جنگ با ایران و فاجعه کشورهای بحرین، یمن، اردن، فلسطین و لبنان فاجعه سوریه را درست کردند.

آیت الله محمدی اضافه کرد: آمریکا و سایر دشمنان ایران با کشتار در سوریه در حقیقت انتقام جمهوری اسلامی ایران را از سوریه می گیرند.