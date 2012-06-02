مقام سوم روغن گلبهار سمنان در رقابتهای لیگ برتر بدمینتون

به گزارش خبرنگار مهر، تیم روغن گلبهار سمنان در پایان رقابتهای لیگ برتر بدمینتون با کسب 28 امتیاز بعد از تیم های گاز تهران و شهید شهریاری زنجان در جایگاه سوم ایستاد.

تیم روغن گلبهار سمنان در آخرین دیدار این فصل به مصاف تیم قهرمان گاز تهران رفت و این بازی را با نتیجه سه بر دو به حریف خود واگذار کرد.

این تیم همچنین دو بازی انفرادی را توسط متقی و کرمی با پیروزی پشت سر گذاشت و یک بازی انفرادی و دو بازی دوبل را نیزبه حریف خود واگذار کرد.

دیدار دو بازیکن اندونزیایی هم با برد بازیکن گاز تهران به پایان رسید و پراگاسا بازیکن روغن گلبهار سمنان شکست خورد.

در پایان رقابت های لیگ برتر بدمینتون باشگاههای کشور، تیم گاز تهران با 36 امتیاز اول شد، تیم شهید شهریاری زنجان با 30 امتیاز دوم و روغن گلبهار سمنان با 28 امتیاز، مقام سوم را مانند فصل قبل تکرار کرد.



تیم بسکتبال علی آباد قهرمان رقابتهای منطقه 10 دانشگاه آزاد کشور شد

رقابتهای بسکتبال قهرمانی منطقه 10 دانشگاه آزاد کشور با برتری تیم علی آباد از استان گلستان در سمنان پایان یافت.

در دیدار نهایی تیم علی آباد کتول با پیروزی 73 بر 38 برابر سمنان به عنوان قهرمانی دست یافت و سمنان دوم شد.

در دیدار رده بندی نیز تیم بسکتبال دانشگاه آزاد اسلامی گرگان 48 بر 39 تیم شاهرود را شکست داد و در رده سوم ایستاد.

در این بازیها 9 تیم از دانشگاههای آزاد اسلامی گرگان، آزاد شهر، مهدیشهر، سمنان، دامغان، شاهرود، گنبد، علی آباد و گرمسار در منطقه 10 کشور از استانهای سمنان و گلستان به رقابت پرداختند.

این رقابتها به مدت چهار روز در دانشگاه آزاد اسلامی سمنان برگزار و تیم برتر این رقابتها به مسابقات بسکتبال دانشگاههای آزاد اسلامی کشور راه پیدا می کند.



رقابتهای فوتسال جام فتح خرمشهر در سمنان پایان یافت

رقابتهای فوتسال جام فتح خرمشهر با قهرمانی تیم تامین اجتماعی در سمنان به کار خود پایان داد.

در دیدار نهایی این مسابقات تیم تامین اجتماعی در ضربات پنالتی و با نتیجه چهار بر سه مرکز بهداشت را مغلوب و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در دیدار رده بندی نیز صنعت آب و برق شش بر پنج حریف خود را مغلوب کرد و سوم شد.

در این دوره از رقابت ها تیم های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک صادرات، مرکز بهداشت، راه و ترابری، تامین اجتماعی، صنعت آب و برق و صداو سیما حضور داشتند.

ارقابت های فوتسال جام فتح خرمشهر با حضور هشت تیم در سالن وحدت شهرداری سمنان برگزار شد.