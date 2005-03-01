آيين نامه بازار غير متشكل پولي تا پايان امسال تدوين مي شود

به گزارش خبرگزاري"مهر"، حيدر مستخدمين حسيني با اشاره به مزاياي فراوان لايحه تنظيم بازار غيرمتشكل پولي كه به تازگي به تصويب شوراي نگهبان رسيده است، گفت: در ماده يك اين لايحه اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان و تاسيس و تثبيت هرگونه تشكل بانكي بدون دريافت مجوز از بانك مركزي ممنوع شده است.

وي با بيان اين كه با تصويب اين لايحه، وظيفه بانك مركزي خطير، مشكل و پيچيده تر مي شود، تصريح كرد: همچنين اين مصوبه تمام صندوق هاي قرض الحسنه كه به كارعمليات بانكي مي پردازند و نيز شركت هاي ليزينگ را دربرمي گيرد.

مستخدمين حسيني اظهار كرد: در حال حاضر تعداد شركت هاي ليزينگ به بيش از 150 شركت مي رسد و در سال 83، حدود 90 شركت جديد ليزينگ تاسيس شده اند.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي با اعلام اين كه در اين لايحه بر تفكيك مقام ناظر پولي از مقام ناظر مالي تاكيد شده است، گفت: از سال 1345 كه قانون بورس به تصويب مجلس وقت رسيد، رييس شوراي بورس، رييس كل بانك مركزي بود و هدايت و سياستگذاري شوراي بورس با مقام ناظر پولي بود. اما با اين قانون، مقام ناظر مالي يعني وزير امور اقتصادي و دارايي رياست شوراي بورس را بر عهده خواهد داشت و در عمل اين تفكيك وظايف در اين لايحه شكل اجرايي به خود گرفته است.

وي كه نشريه وزارت اقتصاد گفتگو مي كرد، خبر داد: همچنين در برنامه چهارم توسعه وظيفه انتخاب رييس شوراي پول و اعتبار كه به عهده وزير امور اقتصادي و دارايي بوده به رييس كل بانك مركزي واگذار مي شود و از ابتداي سال 1384، رييس شوراي پول و اعتبار از سوي رييس كل بانك مركزي تعيين مي شود.