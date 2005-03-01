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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۰۶

بوكس، سال پرمسابقه اي را پيش رو دارد

تيم ملي بوكس كشورمان در سال 1384 در تورنمنت هاي بين المللي زيادي شركت خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار "مهر" پس از اينكه 8 بوكسور ملي پوش كشورمان از اردوي يك هفته اي خود از باكو برگردند در تاريخ 16 فروردين عازم مسابقات جام پادشاهي تايلند خواهند شد. پس از آن نيز در تاريخ 29 فروردين در تورنمنت بين المللي احمد كومر در تركيه شركت خواهند كرد.تيم ملي بوكس در خرداد ماه هم در مسابقات بوكس روسيه شركت خواهد كرد و در تيرماه در مسابقات قهرماني بزرگسالان آسيا در ويتنام به ميدان مي رود. 
لازم به ذكر است بوكسورهاي كشورمان از 22 تا 29 ارديبهشت هم در مسابقات بين المللي بوكس دهه فجردر اصفهان به ميدان مي روند. گفته مي شود اين رقابت ها با حضور 34 كشور خارجي برگزار مي شود.

کد مطلب 161734

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