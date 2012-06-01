دیوار قدیمی در گرمدره جان یک زن و کودک را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز جمعه دیوار قدیمی باغی در گرمدره بر روی یک مادر و کودکی در حال بازی فرو ریخت و سبب فوت آنها شد.

در حادثه دلخراش پای یک مرد نیز شکست و پس از این حادثه یک لودر کل دیوار فرسوده را تخریب کرد ولی با این وجود شهردار این منطقه برای پیگیری موضوع حاضر نشد.



یکی از بستگان فوت شده در این حادثه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این اتفاق صبح روز جمعه در سعادتیه گرمدره رخ داده و شهردار این منطقه حتی به خود زحمت حضور در این حادثه را نداده است.



جواد ذوالفقاری گفت: اگر فردی قصد ساخت و ساز داشته باشد شهرداری و عوامل اجرای آن سریعاً برای گرفتن زینه حاضر می شوند ولی در مواقع حادثه باید دنبال شهردار گشت؟!



وی افزود: عمه ام و نوه اش در این حادثه جان خود را از دست دادند و عموی بنده نیز دچار شکستگی پا شد.



ذوالفقاری اظهار داشت: شهردار این منطقه باید جوابگوی نیازهای مردم باشد و نباید این منطقه را به حال خود رها کند.

