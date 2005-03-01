رسيدگي به يك پرونده جعل اسناد ملكي با 11 متهم در مجتمع قضايي امور اقتصادي

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر جمال كريمي راد در نشست هفتگي خود با خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب افزود : اين پرونده داراي 11 متهم است كه متهمان آن به 11 ميليارد و 647 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده اند .

وي همچنين تعداد پرونده هايي كه در دادگاههاي ويژه امور اقتصادي از سال 80 تشكيل شده است را817 پرونده ذكر كرد و افزود : از 817 پرونده تشكيل شده 568 پرونده منتهي به راي شده است .

كريمي راد افزود :8/36 درصد پرونده هاي اقتصادي توسط سازمان بازرسي كل كشور ، 10/7 درصد توسط وزارت اطلاعات ،24 درصد توسط ديوان محاسبات ، 29/5 درصد توسط حفاظت اطلاعات قوه قضاييه مورد پيگيري قرار گرفته است .

وي در ادامه گفت : 4/21 درصد پرونده ها مربوط به تضييع حقوق مردم ، 4/ 6 درصد مربوط به اختلاس ، 8/7 درصد مربوط به قاچاق ، 1/5 درصد تباني در معاملات ، 5/8 درصد جعل سند ، 3/2 درصد زمين خواري ، 7/9 درصد مربوط به كلاهبرداري ، 6/9 درصد مربوط به تقسيم مال نامشروع و 29 درصد پرونده هاي نيز مربوط به ساير جرايم است .

وي درباره پرونده بزرگ جعل سند گفت : 30 نفر در خصوص اين پرونده در بازداشت به سر مي برند كه 3 كارمند دولت نيز جز متهمين اين پرونده هستند و افرادي ديگر نيز تحت تعقيب قرار دارند .

وي افزود : متهمين اين پرونده 200 قطعه زمين را درنقاط شهر تهران و كرج به متراژ هاي مختلف با اسناد جعلي خريد و فروش كره اند، همچنين مبادرت به جعل احكام قضايي ، ساخت مهرهاي جعلي و گواهي راهنمايي و رانندگي كرده اند .

كريمي راد در ادامه گفت : با توجه به اينكه افرادي در باره اين پرونده تحت تعقيب قرار دارند بنابراين محاكمه و رسيدگي به اين پرونده طولاني خواهد شد .

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سئوالي در خصوص پرونده پترو پارس گفت : اطلاعات جديدي در باره اين پرونده در اختيار ندارم.

وي همچنين درباره دستگيري افرادي از القاعده گفت : بحث القاعده در ماموريت وزارت اطلاعات است .

كريمي راد در خصوص پيگيري دستگاه قضايي از حادثه مسجد ارك گفت : هنور شكايتي مطرح نشده اما رييس قوه قضاييه تاكيد دارد تا خسارت اين خانواده ها جبران شود .

وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره جلوگيري از ملاقات خانواده هاي زندانيان سياسي با رييس قوه قضاييه گفت : تمامي شهروندان مي توانند با رعايت مقررات با رييس قوه قضاييه ملاقات كنند و محدوديتي در اين خصوص وجود ندارد .

سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد : ملاقاتهاي رييس قوه قضاييه با مردم بسيار موثر واقع شده چراكه مشكل بسياري از پرونده ها كه توسط مراجع قضايي در ساير استانها حل نشده ، توسط رييس قوه قضاييه برطرف شده است .

وي درباره اجراي حكم بيجه متهم پرونده پاكدشت گفت : متهم تقاضاي اعسار كرده بنابراين در صورتي كه اعسار نتيجه دهد زمينه اجراي حكم فراهم مي شود .

كريمي راد به كاهش وقت رسيدگي به پرونده ها در محاكم اشاره كرد و گفت : در جهت رفع مشكل اطاله دادرسي در حال حاضر زمان رسيدگي به پرونده هاي قضايي تا حد بسياري كاهش يافته و اين امر در رفع مشكل اطاله دادرسي مي تواند بسيار موثر واقع شود .

وي همچنين از ارائه طرحي در خصوص رفع مشكل اطاله داردسي خبر داد و افزود : اين طرح در حال حاضر آماده شده تا در صورت تاييد توسط مسوولان قضايي به اجرا در آيد .

وي به بودجه قوه قضاييه در سال 84 اشاره كرد و اظهار داشت : معاونت اجرايي قوه قضاييه پيگيريهاي موثري در خصوص بودجه دستگاه قضايي در سال 84 داشته است كه انتظار داريم به منظور اجراي برنامه ها و طرح ها بودجه مناسبي در اختيار قوه قضاييه قرار گيرد .

سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد : شان و مقام قضات بايد مورد توجه جدي تري قرار گيرد و بايد از لحاظ مالي مورد حمايت بيشتري قرار گيرند .

وي در خصوص 30 لايحه ارسال شده دستگاه قضايي به مجلس و دولت گفت : دستگاه قضايي به دنبال رسيدگي اين لوايح در مجلس و دولت است تا در كشور اجرايي شود .