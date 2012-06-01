به گزارش خبرگزاری مهر، کاراته کای قمی از امروز کار خود را در پیکارهای کاراته بین المللی ارزروم ترکیه آغاز خواهد کرد.



این در حالی است که از امروز با حضور کاراته کاهای هشت کشور رقابت های بین المللی ارزروم ترکیه آغاز شد و علاوه بر دو کاراته کای دیگر کشورمان یعنی نعمتی پور و شکوری که امروز به مصاف حریفان مدعی خود می روند، علیرضا قاضی کاراته کای قمی نیز مقابل حریفان روی تاتامی حاضر خواهد شد.



دومین دوره مسابقات کاراته بین المللی ارزروم ترکیه در شرایطی از صبح امروز با برگزاری رقابت های انفرادی کاتای دختران آغاز شد که آرزو نعمتی پور و مهدیه شکوری، دو نماینده کاراته کشورمان باید به مصاف حریفان خود بروند.



در این دوره رقابتها کشورهای روسیه، اوکراین،گرجستان، ارمنستان، قزاقستان،آذربایجان، ترکیه حضور دارند که تیم های ملی نوجوانان و جوانان کشورمان که خود را برای رقابتهای قهرمانی آسیا در ازبکستان آماده می سازند با ترکیب کامل در دو بخش دختران و پسران حضور دارند.



دعوت بانوان فوتسالیست قم به تیم ملی کشورمان



بانوان فوتبالیست استان قم به تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان برای اعزام به رقابت های مهم برون مرزی دعوت شدند.



بنا بر اعلام امور ورزش بانوان فدراسیون فوتبال کشورمان، اردوی تدارکاتی و آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان رده سنی زیر 16 سال کشورمان از روزهای پایانی خرداد ماه به میزبانی تهران در کمپ تیم های ملی فوتبال در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.



این در حالی است دو بانوی فوتبالیست قمی به نام های خانم ها حدیثه قره بیگلو و مروارید نصراز بازیکنان شرکت کننده از فوتبال استان قم در این اردو هستند که از روز سی و یکم خرداد ماه تا چهارم تیرماه در کمپ تیم های ملی فوتبال برگزار می شود.



راه اندازی نخستین دوره لیگ فوتسال امیدها در استان قم



نخستین دوره رقابت های لیگ فوتسال در رده سنی امید با همت و تلاش کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان قم برگزار می شود.



برای این منظور جلسه توجیهی سرپرستان تیم های فوتسال رده های سنی مختلف با حضور ابراهیم نیکو گفتار دبیر هیئت فوتبال استان قم، غلامرضا مفیدی عضو هیئت رئیسه و مسئول کمیته نقل و انتقالات، سید رضا برقعی مسئول کمیته فوتسال، علی مهربان دبیر کمیته فوتسال و محمود نورائی عضو کمیته فوتسال در ساختمان هیئت فوتبال استان قم در مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد.



این جلسه در حالی بعد از چند ساعت به کار خود پایان داد که در آن آئین نامه و دستورالعمل های اجرائی مسابقات فوتسال فصل 92-91 رده های سنی مختلف تشریح شد و همچنین مقرر شد که بازی های رده سنی امید فوتسال استان در تیر ماه، رده های سنی جوانان و نوجوانان در شهریور ماه و لیگ دسته اول و دسته دوم فوتسال استان قم اواخر مهر ماه برگزار شود.