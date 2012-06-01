افزایش نرخ بیکاری در آمریکا/ بازگشت کابوس بیکاری پس از 11 ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس می نویسد: کارفرمایان در آمریکا در ماه مه 69 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و به فهرست شغل ها اضافه کرده اند که این میزان فرصت شغلی کمترین میزان در سال جاری است.

واشنگتن پست نیز با اعلام این خبر نوشت : بیکاری در کشور در ماه مه به 8.2 درصد افزایش پیدا کرده که این رقم در ماه آوریل 8.1 درصد بوده و این در واقع تبعات مستقیم بحران اقتصادی و نشانگر وخیم تر شدن اوضاع است.

این افزایش در حالی است که اقتصاد آمریکا در یازده ماه گذشته شاهد کاهش نرخ بیکاری بود و در همین رابطه موسسه ملی اقتصاد بازرگانی آمریکا اعلام کرده بود روند کاهش نرخ بیکاری این کشور طی یک سال و نیم آینده نیز ادامه خواهد یافت و نرخ بیکاری تا پایان سال 2013 میلادی به کمتر از 7.5 درصد می رسد.