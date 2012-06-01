  1. بین الملل
۱۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۶

آسوشیتدپرس خبر داد؛

افزایش نرخ بیکاری در آمریکا/ بازگشت کابوس بیکاری پس از 11 ماه

افزایش نرخ بیکاری در آمریکا/ بازگشت کابوس بیکاری پس از 11 ماه

یک رسانه غربی از رشد نرخ بیکاری در آمریکا پس از چند ماه بهبود نسبی وضعیت شغل در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس می نویسد: کارفرمایان در آمریکا در ماه مه 69 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و به فهرست شغل ها اضافه کرده اند که این میزان فرصت شغلی کمترین میزان در سال جاری است.

واشنگتن پست نیز با اعلام این خبر نوشت : بیکاری در کشور در ماه مه به 8.2 درصد افزایش پیدا کرده که این رقم در ماه آوریل 8.1 درصد بوده و این در واقع تبعات مستقیم بحران اقتصادی و نشانگر وخیم تر شدن اوضاع است.

این افزایش در حالی است که اقتصاد آمریکا در یازده ماه گذشته شاهد کاهش نرخ بیکاری بود و در همین رابطه موسسه ملی اقتصاد بازرگانی آمریکا اعلام کرده بود روند کاهش نرخ بیکاری این کشور طی یک سال و نیم آینده نیز ادامه خواهد یافت و نرخ بیکاری تا پایان سال 2013 میلادی به کمتر از 7.5 درصد می رسد. 

کد مطلب 1617366

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