کاشت 70 هزار اصله نهال در منطقه "فینارود" خلخال

به گزارش خبرنگار مهر،عباس جعفر زاده بعد از ظهر جمعه در بازدید از پروژه های نهالکاری و حفاظت از جنگلها در خلخال عنوان کرد: پروژه احیا و توسعه جنگل های شهرستان خلخال با تخصیص اعتبار به مبلغ 5 میلیارد ریال از محل بند 25 ماده واحده قانون بودجه سال 90 در حال اجرا است.

به گفته وی به غیر از کاشت نهال در اراضی شیب دار منطقه گردشگری فینارود خوجین پنج کیلومتر از این منطقه نیز فنس کشی خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی خلخال افزود: عمده نهالهای کاشته شده از نوع نهال های بومی و سازگار با آب و هوای منطقه خلخال است که بیشتر آنها زبان گنجشک، سرو نقره ای، کاج سیاه و بادام می باشد.

جعفر زاده تصریح کرد: با توجه به این که اولین پارک آبخیزداری استان اردبیل در شهرستان خلخال در منطقه گردشگری فینارود خلخال ایجاد شده در جهت کنترل و جلوگیری از سیلاب و تغذیه سفره های زیر زمینی آب 23 بند تاخیری نیز احداث شده است.

وی ظرفیت این شبکه آبخیزداری را به مقدار 400 هزار متر مکعب در پایاب پارک آبخیزداری فینارود بیان کرد و افزود: امسال به برکت بارش باران و نزولات آسمانی تمام این بندها سرریز شده است.

به گفته این مسئول منطقه گردشگری فینارود خلخال یکی از زیباترین مناطق گردشگری به لحاظ نزدیک بودن به طبیعت جنگل است و از آنجا که در ایام بهار و تابستان گردشگران زیادی را به خود جلب می کند باید در ساماندهی و حفظ طبیعت این منطقه تلاش بیشتری کرد.





