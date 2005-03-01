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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۵۲

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح:

دشمنان هر روز چنگ و دندان نشان مي دهند، پس تقويت بنيه دفاعي ما يك ضرورت است

دشمنان هر روز چنگ و دندان نشان مي دهند، پس تقويت بنيه دفاعي ما يك ضرورت است

امير دريابان علي شمخاني وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: در شرايطي كه دشمنان هر روز چنگ و دندان نشان مي دهند، تقويت بنيه دفاعي كشور بسيار ضروري است.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دريابان شمخاني روز سه شنبه در جريان مراسم افتتاح خط توليد تفنگ تك تيرانداز ضد زره افزود: حمايت و اهتمام مجلس شوراي اسلامي از بخش دفاع به ويژه در جريان تصويب برنامه و بودجه سال 84 مي تواند نقش موثري در تحقق برنامه هاي وزارت دفاع براي ارتقاء بنيه دفاعي كشور داشته باشد.

وزير دفاع در خصوص توليد تفنگ كاليبر 7/12 اظهار داشت: ساخت اين تفنگ مكمل حلقه اي در توليد جنگ افزارهاي انفرادي است كه با توليد سلاح ملي خيبر آغاز شده است.

دريابان شمخاني اين تفنگ را يك سلاح ضروري در نيروهاي مسلح دانست و توليد آن را گام ديگري در پاسخگويي به نيازهاي روزآمد نيروهاي مسلح عنوان كرد.

تفنگ تك تيرانداز ضد زره كاليبر 7/12 براي نخستين بار در كشور در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح توليد شده است.

کد مطلب 161738

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