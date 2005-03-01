اميدواريم آمريكا آنقدر عاقل باشد كه از تجربه عراق درس بگيرد // معاهده 1975 براي حسن همجواري ايران و عراق كافي است //فن آوري هسته اي ايران متعلق به ملت است، نه دولت

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، سيد كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان پس از سخنراني افتتاحيه پانزدهمين همايش بين‌المللي خليج فارس در جلسه پرسش و پاسخ در پاسخ به سئوالي مبني بر لزوم معاهده دوجانبه بين ايران وعراق گفت : ما فكر مي‌كنيم معاهده‌اي كه قبلا بين ايران و عراق در سال 1975 منعقد شده است، براي حسن همجواري بين دو كشور كفايت مي كند و اميدواريم دولت جديد عراق براي اجراي اين معاهده گام‌هاي لازم را بردارد تا بين دو همسايه نزديكي به وجود آيد.

خرازي با تاكيد بر اين كه موضع ما از ابتدا مخالفت صريح با اشغال عراق توسط آمريكا در حركتي يك جانبه بود، گفت: ما از هيچ فرصتي براي اعلام موضع روشنمان در محكوميت اين اقدام دريغ نكرده ايم، آنچه مي‌ماند اين است كه امروز چه مي‌توان كرد كه ملت عراق سرنوشت خود را به دست گيرند؛ ما معتقديم برگزاري انتخابات كه ما از ابتدا بر آن اصرار داشتيم، ساز و كاري است كه مي تواند زمينه تسلط مردم عراق را فراهم كند.

وي افزود: اميدواريم هرچه زودتر با تشكيل مجلس، دولت عراق بتواند امنيت را با نيروهاي عراقي تامين كند و نيروهاي خارجي از اين كشور خارج شوند تا بتوان اذعان كرد كه عراق به دست خود عراقي‌ها اداره مي‌شود.

وزير امور خارجه تصريح كرد : سياستي كه ما در قبال موضوع هسته اي اتخاذ كرده‌ايم، بسيار روشن و مبتني بر شفافيت، همكاري با آژانس و همكاري با كشورهاي اروپايي براي رفع هرگونه ترديد است، تا بحال اين سياست بخوبي جواب داده و مصمم هستيم تا حصول نتيجه‌ نهايي به آن ادامه دهيم.

وي افزود: طبيعتا اين آمريكاست كه نتوانسته در صحنه مبارزه عليه ايران موفق شود و اين ايران است كه توانسته اثبات كند كه فناوري هسته‌ اي را صرفا در راستاي مصارف صلح آميز مي‌خواهد و برنامه‌اي را براي توليد سلاح ندارد، به همين دليل اجازه داده كه نقاط مختلف ايران، توسط بازرسان در چارچوب پروتكل الحاقي 2+93 مورد بازرسي قرار گيرد.



خرازي با تاكيد بر ايستادگي ايران بر حق قانوني خود گفت : اميدواريم همان طور كه تا بحال بسياري از ابهامات مرتفع شده و البرادعي هم بارها اعلام كرده كه هيچ گونه شاهدي دال بر توليد سلاح هسته اي در ايران وجود ندارد، كل مسايل مربوطه، حل و فصل شود و ايران بتواند از حق طبيعي و مشروع خودش براي استفاده از فناوري و انرژي هسته اي براي مصارف صلح آميز برخوردار باشد. ما معتقد به اين راهيم و فكر مي‌كنيم اين راه به نتيجه مطلوب برسد.

وزير امور خارجه با بيان اينكه بي ترديد محور اصلي سياست آمريكا در قبال منطقه بزرگ خاورميانه، اسراييل، منافع و امنيت آن و تثبيت اشغال اراضي كشورهاي عربي توسط اسراييل است، گفت: خود آمريكا اين موضوع را به صراحت اعلام كرده است و آنچه كه اضلاع سياست آمريكا را در منطقه از جمله ايران و لبنان تشكيل مي دهد، همه در جهت كمك به اسراييل و براي تثبيت هويت و اشغال و عادي سازي روابط اسراييل با كشورهاي منطقه است.

وي با بيان اينكه آگاهي و افكار عمومي در منطقه چنين سياستي را بر نمي‌تابد گفت : براساس سنجش آرا كه توسط خود موسسات آمريكايي انجام گرفته اكثريت قاطع مردم در منطقه يعني بيش از 90 درصد مخالف با سياست‌هاي آمريكا در منطقه‌اند .

خرازي در خصوص دوام حضور آمريكا در عراق گفت : با شناختي كه از مردم عراق به عنوان يك ملت رشيد و بالغ دارم مسلم مي‌دانم كه آمريكا نمي‌تواند در دراز مدت حضور نظامي‌اش را به عنوان يك سلطه گر در عراق ادامه دهد و ملت عراق خواستار زدودن اين كشور از نيروهاي بيگانه هستند .

وزير امور خارجه در بخش ديگري از سخنانش در خصوص مذاكرات هسته اي ايران و اروپا گفت : ما در مذاكرات با سه كشور اروپايي و نماينده اتحاديه اروپا، سه گروه كاري تشكيل داده‌ايم كه مشغول مذاكره‌اند؛ محور اصلي بحث ما، حق مشروع‌ ايران در برخورداري از انرژي هسته اي است، از جمله توليد سوختي كه براي 20 هزار مگاوات برق نيروگاههاي هسته اي لازم داريم .

وي تصريح كرد: طبعا تامين سوخت لازم براي 20 نيروگاه يكهزار مگاواتي ، اين نياز را توجيه مي‌كند كه ايران حداقل سوخت مورد نياز خودش را توليد كند.

وي افزود: از آنجا كه ايران به اين فناوري به عنوان يك كشور توانمند دست يافته و اروپا مي‌داند كه نمي‌تواند با زور با ايران صحبت كند؛ ما اعلام آمادگي‌ كرده‌ايم تا در مذاكرات با آژانس و اروپا به فرمولي برسيم كه درعين ادامه غني سازي با شفافيت كامل با همكاري با آژانس تضمين دهد كه به سمت سلاح نخواهد رفت .



وزير امور خارجه ادامه داد: براساس جدول برنامه، اواسط مارس يك دوره ارزيابي خواهيم داشت و در صورت مثبت بودن مذاكرات نسبت به ادامه آن اقدام كنيم.



وي افزود : اروپا مي‌داند كه با يك كشور توانمند روبرو است و تنها راه، گفت‌وگو و تامين حقوق مشروع ايران است و مي‌داند اين فناوري متعلق به يك گروه و يك دولت نيست و متعلق به ملت است كه اجازه نخواهد داد از دست برود.

خرازي در خصوص تحولات اخير لبنان بعد از ترور رفيق حريري با بيان اينكه اين ترور براي همه ناراحت كننده بود گفت: طبيعي است كه چنين عملي محكوم است، اما موضوع مهم بعد از اين فاجعه اين است كه مردم لبنان در دامي كه بيگانگان افكنده‌اند نيفتند وبدانند كه اختلاف و تعارض داخلي، هستي آنها را بر باد مي‌دهد .



وي افزود : نتيجه اي كه لبنان با مقاومت در برابر اشغالگران به دست آورد، تنها در سايه وحدت است؛ چنين سرمايه‌ ارزشمندي را نبايد به سادگي از دست دهند و خويشتنداري نشان دهند تا راه حل مطلوبي به وجود آيد.

خرازي ادامه داد: در لبنان شخصيت‌هاي برجسته‌ زيادي هستند كه مي‌توانند با در نظر گرفتن غايت و نهايت‌شان كه سربلندي ملت لبنان است و حفظ افتخار و آگاهي كامل از توطئه‌هاي بيگانگان درجهت منافع اسراييل به حل اين موضوع كمك كنند.

وزير امور خارجه پس از جلسه پرسش و پاسخ در جمع خبرنگاران در خصوص خروج نيروهاي سوريه از لبنان گفت: اين يك موضوع بين سوريه و لبنان و مربوط به قرارداد طائف است كه براساس آن سوريه در آنجاست و سوري‌ها هم اعلام كرده‌اند

كه آماده‌اند دقيقا به اين قرارداد عمل كنند.