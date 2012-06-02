به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بصیری بعد از ظهر جمعه در همایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با بیان اینکه جامع نگری میتواند برای ما دستاوردی به عنوان پایداری و تثبیت نظام اقتصادی به وجود آورد، اظهار داشت: تولید بیش از مصرف و صادرات به معنای از دست دادن ثروتهای ملی است و زمانی تولید ملی میتواند به خوبی در کشور انجام شود و که بر اساس ظرفیتهای محیطی و مزیتهای نسبی طراحی شود.
وی با اشاره به اینکه با افزایش تولیدات کشاورزی ثروت ملی را میتوان حفظ و به نسل آینده واگذار کرد، بیان داشت: هرگاه از یک محیط بیش از اندازه ظرفیت آن و به صورت نامناسب بهرهبرداری کنیم، آن منبع اصلی که باید بخش تولید را حمایت کند، از بهرهوری میافتد.
مدیرعامل انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر بهرهبرداری بیش از حد از آبهای زیرزمینی که در کشور به شدت انجام میشود، ادامه داد: اگرچه این موضوع برای مدت زمان محدود تولیدات کشاورزان را افزایش میدهد، اما به زودی با اتمام آبهای زیرزمینی افت شدید تولید در محصولات کشاورزی را شاهد هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر جمعیت یک منطقهای در اصفهان بیش از ظرفیت آن افزایش پیدا کند، تمام منابع آب آن مکان تنها محدود به مصرف مصارف شهری میشود، تصریح کرد: وقتی مدیریت جامع از بین رفت دیگر بهبودی حاصل نمیشود.
بصیری اضافه کرد: امروز از اصفهان تا نجف آباد و شهرستانهای لنجان و شرق اصفهان تمامی درختان خشک شدهاند.
وی با بیان اینکه نتایج توسعه بی رویه را بارها و بارها دیدهایم، گفت: در طی سالیان گذشته به منظور اشتغالزایی وزارت نیرو و کشاورزی توسعه کشاورزی را در بالادست زاینده رود توسعه دادند که نتیجه آن صرف هزینههای زیاد و پمپاژ آب در ارتفاعات بود.
مدیرعامل انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه مشکلات عدیده ای در حوضه زاینده رود در اثر توسعه بی رویه به وجود آمده است، گفت: بنابراین باید در این خصوص از بخشی نگری پرهیز شود و ملی نگاه شود.
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