" اشكانه " ي ابراهيم حسن بيگي آمد





به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اشكانه در 3300 شمارگان ، 264 صفحه و با 2000 تومان بهاي پشت جلد ، به تازگي و براي اولين بار به علاقه مندان به كتاب و ادبيات عرضه شده است .



اشكانه ، پس از سه سال وقفه ي نگارشي ابراهيم حسن بيگي خلق شده است و از حيث ساختار ، متفاوت با آثار قبلي اين نويسنده است ، پشت جلد كتاب آمده است : آنهايي كه عشق را دوست دارند و عاشقانه زيستن را مائده اي الهي مي دانند ، شايد اشكانه را بپسندند ...





رمان اشكانه از 16 فصل مجزا و در واقع به هم پيوسته تشكيل شده است و عنوان آن برگرفته از نام همسر يك جانباز قطع نخاعي است ، حسن بيگي به موضوع ايثارگراني مي پردازد كه پس از سالهاي جنگ ، دچار مشكلات و معضلات ناخواسته اي مي شوند ، نويسنده در " اشكانه " تقابل و تعامل ايثارگران را با جامعه ، پس از جنگ تحميلي به تصوير كشيده و ازروابط عاطفي اشكانه و همسرش نيز غافل نمانده است .

