300 میلیارد ریال برای ساخت و خرید 20 فروند شناور مسافری اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صفایی بیان داشت: سال گذشته اعتباری بالغ بر 300میلیارد ریال برای ساخت و خرید 20فروند شناور مسافری استاندارد با هدف ارتقاء ایمنی سفرهای دریایی و خدمات رسانی بهتر به مردم در نظر گرفته شد که تا پایان سال جاری سه فروند از این شناورها وارد چرخه حمل و نقل دریایی می شوند.

صفایی افزود: در جزیره قشم 9 فروند شناور مسافری استاندارد با ظرفیت 65 نفر در حال ساخت است که سه فروند از این شناورها از پیشرفت 70در صدی برخوردار است، هم اکنون 30 شناور با ظرفیت 300 نفر کار جابجایی مسافران را در مسیرهای مختلف دریایی بر عهده دارند.

وی گفت: مالکین شناور هایی که از سرویس دهی خارج شده اند از طریق تعاونی های هرمز و بندر عباس به سازمان بنادر ودریانوردی معرفی شده اند و به زودی برای دریافت وام خرید شناور به بانک های عامل معرفی خواهند شد.شناور های قبلی افراد خریداری و به عنوان آورده آنها تلقی می شود و برای خرید هر شناور مبلغ مورد نیاز بدون سود به مالکان پرداخت خواهد شد.

پذیرش چهار رشته کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی قشم

حیدر لطفی رئیس موسسه آموزش عالی قشم از پذیرش دانشجو در چهار رشته کارشناسی ارشد آزمون سال تحصیلی جدید در این موسسه خبر داد و گفت: موسسه آموزش عالی قشم برای نخستین بار برای سال جدید تحصیلی خود و از طریق آزمون سراسری در چهار رشته حسابداری، مدیریت،مدیریت جهانگردی و اکوتوریسم و طبیعت گردی دانشجو می پذیرد.

وی افزود: دانشجویان راه یافته به موسسه آموزش عالی قشم از مهر ماه سال جاری می توانند در مقطع کارشناسی ارشد و در چهار رشته یاد شده، تحصیل کنند.

رئیس موسسه آموزش عالی قشم همچنین با اشاره به برگزاری کنکور سال 91 تصریح کرد: ریاست موسسه آموزش عالی قشم به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت علوم و تحقیقات، مسوولیت کنکور سال آتی تحصیلی در منطقه آزاد قشم را به عهده دارد.

ضرورت جامع نگری در تدوین سند توسعه حمل و نقل

علی اکبر صفایی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در دیدار با قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و ترابری هرمزگان در رابطه با سند توسعه حمل و نقل استان گفت: انچه در تدوین سند توسعه مهم است ارتباط بین بخشی و توجه به نیاز های حمل ونقل دریایی ،جاده ای وریلی است که به با بهره گیری از نیازسنجی این بخش ها می تواند بعنوان مکمل یکدیگر عمل کرده و با شیوه های کارشناسی و منطقی دردست یابی به اهداف ومحقق شدن چشم اندازهای ملی موثر باشند.

مهدی زند وکیلی نیز در این دیدار گفت :سند توسعه حمل و نقل برگرفته از نیازها و الزامات و اهداف دراز مدت تدوین شده اما به دلیل طولانی شدن دوره مطالعات، بازنگری در شاخصها ضروری است.