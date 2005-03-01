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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۱۱

معاون سازمان سنجش در گفتگو با "مهر" خبر داد:

افزايش ظرفيت پذيرش در آزمون كارشناسي ارشد // پذيرش20 هزار نفر در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاههاي سراسري

معاون اجرايي سازمان سنجش با اشاره به افزايش ظرفيت پذيرش در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاههاي سراسري گفت: در آزمون كارشناسي ارشد سال 83 ، در مجموع 20 هزار نفر پذيرفته خواهند شد.

دكتر حسين توكلي در گفتگو با خبرنگار  اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاههاي سراسري  سال 83 ، 365 هزار و160 نفر در 122 رشته آموزشي در سراسر كشور شركت كرده ند كه از ميان آنها در نهايت در حدود 20 هزار نفر پذيرفته خواهند شد .

وي افزود: سال گذشته بيش از 16 هزار نفر درآزمون پذيرفته شدند اما امسال به دليل افزايش برخي رشته هاي جديد و همچنين رشته هاي شناور ظرفيت پذيرفته شدگان افزايش پيدا مي كند.

وي خاطر نشان كرد : نتايج اوليه اين آزمون نيمه دوم ارديبهشت ماه به صورت كارنامه  و نتايج نهايي داوطلبان پذيرفته شده  پس از پر كردن فرم انتخاب رشته دهه اول شهريور ماه اعلام خواهد شد .

 

کد مطلب 161742

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