افزايش ظرفيت پذيرش در آزمون كارشناسي ارشد // پذيرش20 هزار نفر در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاههاي سراسري

دكتر حسين توكلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاههاي سراسري سال 83 ، 365 هزار و160 نفر در 122 رشته آموزشي در سراسر كشور شركت كرده ند كه از ميان آنها در نهايت در حدود 20 هزار نفر پذيرفته خواهند شد .

وي افزود: سال گذشته بيش از 16 هزار نفر درآزمون پذيرفته شدند اما امسال به دليل افزايش برخي رشته هاي جديد و همچنين رشته هاي شناور ظرفيت پذيرفته شدگان افزايش پيدا مي كند.

وي خاطر نشان كرد : نتايج اوليه اين آزمون نيمه دوم ارديبهشت ماه به صورت كارنامه و نتايج نهايي داوطلبان پذيرفته شده پس از پر كردن فرم انتخاب رشته دهه اول شهريور ماه اعلام خواهد شد .