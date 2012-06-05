به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت رئیس مجلس خبرگان رهبری، 18 خرداد ماه از سوی بیت آن مرحوم و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.



این مراسم روز پنج شنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم برگزار خواهد شد.



مراسم گرامیداشت آیت الله مشکینی با حضور مراجع معظم، نمایندگان بیوت مراجع، اعضای مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین و مسئولان استانی و طلاب و فضلای حوزه علمیه برگزار خواهد شد.

