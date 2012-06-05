به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت رئیس مجلس خبرگان رهبری، 18 خرداد ماه از سوی بیت آن مرحوم و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار میشود.
این مراسم روز پنج شنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم برگزار خواهد شد.
مراسم گرامیداشت آیت الله مشکینی با حضور مراجع معظم، نمایندگان بیوت مراجع، اعضای مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین و مسئولان استانی و طلاب و فضلای حوزه علمیه برگزار خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: مراسم بزرگداشت آیت الله علی مشکینی، امام جمعه فقید قم پنج شنبه این هفته برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت رئیس مجلس خبرگان رهبری، 18 خرداد ماه از سوی بیت آن مرحوم و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار میشود.
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