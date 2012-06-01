به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، تیم ملی فوتسال ژاپن شش سال پس از دستیابی به عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در تاشکند برای دومین بار جام قهرمانی این دوره از مسابقات را در دبی امارات بالای سر برد. ژاپن که در این دوره از مسابقات مربی اسپانیایی به نام "میگوئل رودریگوئز" را بالای سر خود میدید در دیدار نهایی نمایشی فراتر از انتظار داشت و با برتری قاطع 6 بر یک مقابل تایلند جام قهرمانی را بالای سر برد.
در حاشیه دیدار نهایی این دوره از مسابقات اتفاقاتی رقم خورد که در زیر بدان اشاره میشود:
* بازی فینال در حضور خیل تماشاگران تایلندی و ژاپنی برگزار شد که تا پایان بازی از تیم خود حمایتی کامل کردند. تایلندیها با اینکه تیمشان شکست خورده بود اما تا پس از پایان بازی یکصدا تیم خود را تشویق کردند. بازیکنان تایلندی نیز پس از پایان بازی و دریافت مدال به تماشاگران این تیم ادای احترام کردند.
* در بین تماشاگران ژاپنی گروهی از تماشاگران ایرانی حضور داشتند که در زمان اهدای جوایز بازیکنان تیم ملی را تشویق کردند.
* عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال دیدار نهایی را در کنار "آلکس سوسی"، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا تماشا کرد. در بین تماشاگران ویژه علی طاهری، مدیرعامل باشگاه گیتی پسند اصفهان نیز حضور داشت.
* در پایان این دوره از مسابقات به مانند سایر مسابقات میبایست به برترینهای مسابقات جوایزی اهدا میشد اما ناهماهنگی میزبان مشکلاتی را برای اهدای جوایز به وجود آورد. استفاده از پایههای نامناسب برای محوطهای که جام و جوایز برترینها میبایست روی آن اهدا میشد، باعث شد تا این مراسم با تاخیری نیم ساعته آغاز شود به گونهای که شادی ژاپنیها پس از قهرمانی به اتمام رسیده بود!
* بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران با ناراحتی مدالهای خود را دریافت کردند. در این بین برخی از آنها اشک در چشمانشان حلقه زده بود. وحید شمسایی حتی اجازه نداد مدال سومی به گردنش انداخته شود.
* در زمان اهدای جام قهرمانی "توسوکه کومیاما"، کاپیتان تیم ژاپن به تنهایی جام را بالای سر نبرد و از دو بازیکن باتجربه تیم ژاپن "کنچیرو کوگوره" و "هیسامتسو کاواهارا" خواست برای بلند کردن جام او را همراهی کنند. این روحیه تیمی بازیکنان ژاپن قابل تقدیر است.
* بازیکنان ژاپن پس از دریافت جام، جشن قهرمانی را در گوشهای از سالن برپا کردند.
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