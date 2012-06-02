علی مهربان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قم ظرفیت بسیار بالایی در فوتسال دارد که بسیاری از آنها از رده های سنی پایه در تیم های محلات و مسابقات و جام های درون استانی به ویژه در ایامی همچون ماه مبارک رمضان توانمندی خود را نشان می دهند.



وی ادامه داد: کمیته فوتسال هیئت فوتبال قم بعد از برگزاری پنج شش دوره موفق رقابت های لیگ های دسته اول و دوم فوتسال باشگاه های استان قم، به این نتیجه رسید که برای ساماندهی تیم های رده های سنی پایه فوتسال استان به خصوص در مسابقات کشوری، لیگ های رده های سنی پایه را برنامه ریزی و انشاءالله در سال جاری برگزار کند.



پیشرفت بیشتر فوتسال قم مستلزم سرمایه‌گذاری در تیم‌های پایه است



مهربان ظرفیت و پتانسیل فوتسال در استان قم را خوب و در حال رشد و پیشرفت بیشتر عنوان کرد و بیان داشت: با وجود اینکه در سال های اخیر از استان های سازنده در فوتسال کشورمان بوده ایم، پیشرفت بیشتر مستلزم سرمایه‌گذاری در تیم‌های پایه است.



وی یاد آور شد: تمام تیم های شرکت کننده در فوتسال باشگاه های استان قم از نیروهای بومی استفاده می کنند و این مهم موجب سازندگی در فوتسال قم شده است تا جایی که تمام ترکیب تیم صبای قم در سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور را بازیکنان بومی تشکیل می دادند.



دبیر کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان قم ابراز داشت: با توجه به جلسات مختلفی که در هیئت فوتبال استان قم برگزار شد، در نهایت مقرر شد امسال نخستین بار رقابت های لیگ‌های فوتسال باشگاه‌های قم علاوه بر رده سنی بزرگسالان در رده های سنی پایه نیز برگزار شود.



فوتسال قم حامی مالی قوی ندارد



وی تصریح کرد: بدین ترتیب فوتسالیست های قمی می‌توانند از تابستان امسال نخستین بار حضور در مسابقات لیگ فوتسال امید باشگاه های استان قم را تجربه کنند و بعد از آن نیز رقابت های لیگ در رده های سنی نوجوانان و جوانان برگزار می شود.



مهربان یکی از مشکلات حال حاضر فوتسال را نبود حامیان مالی در پشتیبانی از این رشته عنوان کرد و بیان داشت: این در حالی است که سال‌های زیادی است که فوتسال موجب افتخار ورزش کشورمان در سطح آسیا و جهان است و علاوه بر اینکه عناوین مختلفی را برای کشور کسب کرده، قدرت برتر آسیا است و در جهان جزو چهار تیم برتر است.



دبیر کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان قم در پایان از اعزام چندین تیم فوتسال استان قم به مسابقات لیگ و قهرمانی کشور در سال جاری خبر داد و بیان داشت: سرآمد تیم های فوتسال قم در لیگ های کشور تیم صبا است که باید در لیگ برتر به میدان برود، ضمن اینکه در لیگ های دسته اول بزرگسالان، دسته اول امید و لیگ های دسته دوم و منطقه ای باشگاه های کشور نیز هم در بخش بانوان و هم در بخش آقایان دارای نمایندگانی خواهیم بود.

