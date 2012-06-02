خسارت 210 میلیاردی سیل و زلزله در چالدران/ منابع طبیعی وضعیت عادی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا قلیپور صبح پنجشنبه در جریان بازدید مدیرکل حوادث و مدیریت بحران آذربایجان غربی از مناطق سیل زده چالدران افزود: وقوع سیل در فصول گرما به دلیل شرایط بحرانی منابع طبیعی شهرستان چالدران به یک دغدغه جدی برای مدیریت بحران شهرستان چالدران تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه در شهرستان چالدران باید یک عزم عمومی برای داشتن آمادگی در مقابل وقوع سیلابهای احتمالی وجود داشته باشد، اظهار داشت: نقش منابع طبیعی و جهاد کشاورزی شهرستان چالدران در این میان پررنگ و همچنین برای نجات منابع طبیعی شهرستان بسیار حیاتی می شود.
مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی نیز در این بازید ضمن اعلام اینکه منابع طبیعی شهرستان چالدران در حال حاضر وضعیت عادی ندارد، اظهار داشت: چالدران از توازن منطقه ای خارج شده است و وقوع سیل دیگر یک واقعه غیرمترقبه قلمداد نمی شود.
جعفر ذوالفقاری با بیان اینکه در شهرستان چالدران باید مسئله تثبیت بستر در بالا دست ها در اولویت قرار گیرد، ادامه داد: آمادگی در برابر وقوع سیلابهای احتمالی برای کاهش خسارات بسیار حائز اهمیت است.
وی گفت: 28 میلیارد و 900 میلیون ریال اعتبار به شورای هماهنگی مدیریت بحران تخصیص یافته که باید به قید فوریت با اجرای طرح های تثبیت بستر و آبخیزداری در جهت حفظ طبیعت بکر و مقابله با سیلاب در چالدران هزینه شود.
وی از توزیع و نصب 15 دستگاه ضد تگرگ در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: در صورت تامین دستگاههای ضد تگرگ در سالجاری شهرستان چالدران در اولویت تخصیص این دستگاهها خواهد بود .
مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی از کارشناسی دستگاه های هشدار دهنده سیل خبر داد و گفت: شهرستان چالدران به دلیل استعداد سیل خیزی در اولویت نصب قرار دارد.
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