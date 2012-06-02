خسارت 210 میلیاردی سیل و زلزله در چالدران/ منابع طبیعی وضعیت عادی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا قلیپور صبح پنجشنبه در جریان بازدید مدیرکل حوادث و مدیریت بحران آذربایجان غربی از مناطق سیل زده چالدران افزود: وقوع سیل در فصول گرما به دلیل شرایط بحرانی منابع طبیعی شهرستان چالدران به یک دغدغه جدی برای مدیریت بحران شهرستان چالدران تبدیل شده است .

وی با بیان اینکه در شهرستان چالدران باید یک عزم عمومی برای داشتن آمادگی در مقابل وقوع سیلابهای احتمالی وجود داشته باشد، اظهار داشت: نقش منابع طبیعی و جهاد کشاورزی شهرستان چالدران در این میان پررنگ و همچنین برای نجات منابع طبیعی شهرستان بسیار حیاتی می شود .

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی نیز در این بازید ضمن اعلام اینکه منابع طبیعی شهرستان چالدران در حال حاضر وضعیت عادی ندارد، اظهار داشت: چالدران از توازن منطقه ای خارج شده است و وقوع سیل دیگر یک واقعه غیرمترقبه قلمداد نمی شود .

جعفر ذوالفقاری با بیان اینکه در شهرستان چالدران باید مسئله تثبیت بستر در بالا دست ها در اولویت قرار گیرد، ادامه داد: آمادگی در برابر وقوع سیلابهای احتمالی برای کاهش خسارات بسیار حائز اهمیت است .

وی گفت: 28 میلیارد و 900 میلیون ریال اعتبار به شورای هماهنگی مدیریت بحران تخصیص یافته که باید به قید فوریت با اجرای طرح های تثبیت بستر و آبخیزداری در جهت حفظ طبیعت بکر و مقابله با سیلاب در چالدران هزینه شود .

وی از توزیع و نصب 15 دستگاه ضد تگرگ در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: در صورت تامین دستگاههای ضد تگرگ در سالجاری شهرستان چالدران در اولویت تخصیص این دستگاهها خواهد بود .