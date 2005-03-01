مسابقات فوتسال جام رسانه ها فردا با برگزاري ديدار نهايي به پايان مي رسد

به گزارش خبرنگار " مهر" اين رقابتها كه با همت كميته تربيت بدني انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران و حمايت مالي شركت نفتي ايرانول آغاز شده بود، فردا قهرمان خود را خواهد شناخت. در اولين ديدار فردا دو تيم همشهري و شرق براي كسب عنوان هاي سوم و چهارم از ساعت 15/18 دقيقه در سالن سرپوشيده فدراسيون هندبال به ميدان خواهند رفت و در ديدار فينال دو تيم راديو ورزش و اميد ورزش از ساعت 15/19 به مصاف هم مي روند.

درپايان اين رقابتها كاپ قهرماني تيم هاي اول تا چهارم با حضور مسئولان به آنهااهدا خواهد شد و قرار است در مراسم ويژه اي كه روز 23 اسفندماه برگزار مي شود جوايز تيم هاي برتر به آنها اهداشود.

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