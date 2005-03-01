مسابقات فوتسال جام رسانه ها فردا با برگزاري ديدار نهايي به پايان مي رسد

به گزارش خبرنگار " مهر" اين رقابتها كه با همت كميته تربيت بدني انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران و حمايت مالي شركت نفتي ايرانول آغاز شده بود، فردا قهرمان خود را خواهد شناخت. در اولين ديدار فردا دو تيم همشهري و شرق براي كسب عنوان هاي سوم و چهارم از ساعت 15/18 دقيقه در سالن سرپوشيده فدراسيون هندبال به ميدان خواهند رفت و در ديدار فينال دو تيم راديو ورزش و اميد ورزش از ساعت 15/19 به مصاف هم مي روند.
درپايان اين رقابتها كاپ قهرماني تيم هاي اول تا چهارم با حضور مسئولان به آنهااهدا خواهد شد و قرار است در مراسم ويژه اي كه روز 23 اسفندماه برگزار مي شود جوايز تيم هاي برتر به آنها اهداشود.
مسابقات فوتسال جام رسانه ها كه با شعار خليج هميشه فارس و با حضور 60 تيم از رسانه هاي مختلف آغاز شده بود فردا با برگزاري ديدارهاي رده بندي و فينال به پايان خواهد رسيد.
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